Збірна України оголосила склад на матч з Ісландією у відборі ЧС-2026

Руслан Маліновський повернеться у стартовий склад. Фото: УАФ

Збірна України проведе матч третього туру групового раунду кваліфікації чемпіонату світу-2026. Суперником команди Сергія Реброва є Ісландія.

Перед грою на сайті УАФ опублікували стартовий склад України.

Гравці збірної України. Фото: УАФ

Стартовий склад України на Ісландію

Якщо в захисті Ребров випустив оптимальний склад, який грає у нього завжди, коли всі здорові, то сюрпризи були в центрі поля та нападі.

На флангах атаки цього разу зіграють резервіст "Полісся" Олексій Гуцуляк та Георгій Судаков, який є гравцем центру поля.

В опорній зоні очікувано вийде Іван Калюжний, а вище нього в центрі поля займуть місця Микола Шапаренко та Руслан Маліновський. Перший гравець має неоптимальну форму і давно не виходив у старті, а другий тривалий час взагалі не викликався в збірну України.

На позиції центрального нападника цього разу зіграє Владислав Ванат, а Артем Довбик залишиться в резерві.

Матч відбору на ЧС-2026 Ісландія — Україна розпочнеться о 21:45 за Києвом.

