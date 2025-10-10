Відео
Головна Спорт Ребров сильно здивував стартовим складом на Ісландію

Ребров сильно здивував стартовим складом на Ісландію

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 21:11
Збірна України оголосила склад на матч з Ісландією у відборі ЧС-2026
Руслан Маліновський повернеться у стартовий склад. Фото: УАФ

Збірна України проведе матч третього туру групового раунду кваліфікації чемпіонату світу-2026. Суперником команди Сергія Реброва є Ісландія.

Перед грою на сайті УАФ опублікували стартовий склад України.

Читайте також:
Игроки сборной Украины
Гравці збірної України. Фото: УАФ

Стартовий склад України на Ісландію

Якщо в захисті Ребров випустив оптимальний склад, який грає у нього завжди, коли всі здорові, то сюрпризи були в центрі поля та нападі.

На флангах атаки цього разу зіграють резервіст "Полісся" Олексій Гуцуляк та Георгій Судаков, який є гравцем центру поля.

В опорній зоні очікувано вийде Іван Калюжний, а вище нього в центрі поля займуть місця Микола Шапаренко та Руслан Маліновський. Перший гравець має неоптимальну форму і давно не виходив у старті, а другий тривалий час взагалі не викликався в збірну України.

На позиції центрального нападника цього разу зіграє Владислав Ванат, а Артем Довбик залишиться в резерві.

Матч відбору на ЧС-2026 Ісландія — Україна розпочнеться о 21:45 за Києвом.

Нагадаємо, відсторонений український вінгер Михайло Мудрик "підробляє таксистом".

Легенда "Манчестер Юнайтед" назвала тренера для клубу.

Український центральний захисник Ілля Забарний суттєво додав у вартості на "Трансфермаркті".

футбол Збірна України з футболу Ісландія Руслан Маліновський Владислав Ванат
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
