Збірна України оголосила склад на матч з Ісландією у відборі ЧС-2026

Ребров сильно здивував стартовим складом на Ісландію
Збірна України проведе матч третього туру групового раунду кваліфікації чемпіонату світу-2026. Суперником команди Сергія Реброва є Ісландія.
Перед грою на сайті УАФ опублікували стартовий склад України.
Стартовий склад України на Ісландію
Якщо в захисті Ребров випустив оптимальний склад, який грає у нього завжди, коли всі здорові, то сюрпризи були в центрі поля та нападі.
На флангах атаки цього разу зіграють резервіст "Полісся" Олексій Гуцуляк та Георгій Судаков, який є гравцем центру поля.
В опорній зоні очікувано вийде Іван Калюжний, а вище нього в центрі поля займуть місця Микола Шапаренко та Руслан Маліновський. Перший гравець має неоптимальну форму і давно не виходив у старті, а другий тривалий час взагалі не викликався в збірну України.
На позиції центрального нападника цього разу зіграє Владислав Ванат, а Артем Довбик залишиться в резерві.
Матч відбору на ЧС-2026 Ісландія — Україна розпочнеться о 21:45 за Києвом.
Нагадаємо, відсторонений український вінгер Михайло Мудрик "підробляє таксистом".
Легенда "Манчестер Юнайтед" назвала тренера для клубу.
Український центральний захисник Ілля Забарний суттєво додав у вартості на "Трансфермаркті".
Читайте Новини.LIVE!