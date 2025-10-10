Забарний подорожчав після переходу в ПСЖ: нова ціна гравця

Забарний додав у вартості 13 млн — скільки коштує гравець ПСЖ
Влітку центральний захисник збірної України Ілля Забарний змінив англійський "Борнмут" на "ПСЖ". За трансфер парижани заплатили 63 млн євро.
Аналітичний портал "Трансфермаркт" оновив вартість Забарного після переходу в "ПСЖ".
Забарний продовжує дорожчати
Аналітики 10 жовтня оновили ринкову вартість українського захисника, який раніше коштував 42 млн євро.
Вартість футболіста виросла на 13 млн євро і наразі складає 55 млн євро.
У восьми матчах за "ПСЖ" цього сезону 23-річний центрбек забив один гол. Найкращим матчем українця стала зустріч проти "Барселони" (2:1) в Лізі чемпіонів.
Забарний в нинішньому "ПСЖ" є десятим за вартістю футболістом. З центральних оборонців він поступається лише Вілліану Пачо — 65 млн євро.
Найдорожчими гравцями клубу є Усман Дембеле — 100 млн євро, Вітінья, Хвіча Кварцхелія, Жоао Невеш та Дезіре Дуе — всі 90 млн євро, Ашраф Хакімі — 80 млн євро, Нуно Мендеш — 75 млн євро, Бредлі Барколя — 70 млн євро.
