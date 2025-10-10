Відео
Україна
Забарний додав у вартості 13 млн — скільки коштує гравець ПСЖ

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 18:00
Забарний подорожчав після переходу в ПСЖ: нова ціна гравця
Ілля Забарний. Фото: Reuters

Влітку центральний захисник збірної України Ілля Забарний змінив англійський "Борнмут" на "ПСЖ". За трансфер парижани заплатили 63 млн євро.

Аналітичний портал "Трансфермаркт" оновив вартість Забарного після переходу в "ПСЖ".

Читайте також:
Илья Забарный
Ілля Забарний. Фото: Reuters

Забарний продовжує дорожчати

Аналітики 10 жовтня оновили ринкову вартість українського захисника, який раніше коштував 42 млн євро.

Вартість футболіста виросла на 13 млн євро і наразі складає 55 млн євро.

У восьми матчах за "ПСЖ" цього сезону 23-річний центрбек забив один гол. Найкращим матчем українця стала зустріч проти "Барселони" (2:1) в Лізі чемпіонів.

Забарний в нинішньому "ПСЖ" є десятим за вартістю футболістом. З центральних оборонців він поступається лише Вілліану Пачо — 65 млн євро.

Найдорожчими гравцями клубу є Усман Дембеле — 100 млн євро, Вітінья, Хвіча Кварцхелія, Жоао Невеш та Дезіре Дуе — всі 90 млн євро, Ашраф Хакімі — 80 млн євро, Нуно Мендеш — 75 млн євро, Бредлі Барколя — 70 млн євро.

футбол ПСЖ Французька Ліга 1 Ілля Забарний українські легіонери (футбол)
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
