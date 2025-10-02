Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Забарний вперше прокоментував свій чудовий виступ проти Барселони

Забарний вперше прокоментував свій чудовий виступ проти Барселони

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 18:38
Ілля Забарний після перемоги ПСЖ над Барселоною зробив звернення до фанів
Ілля Забарний. Фото: Reuters

У другому турі основного раунду Ліги чемпіонів "Барселона" програла "ПСЖ" з рахунком 1:2. Одним з кращих на полі був український центральний захисник парижан Ілля Забарний.

Після гри Забарний прокоментував перемогу в Instagram.

Реклама
Читайте також:
Илья Забарный
Ілля Забарний. Фото: Reuters

Забарний закликав не зациклюватись на перемозі

Забарний поділився враженнями від перемоги над "Барселоною", за яку він отримав одні з найвищих оцінок в грі.

Ілля написав, що робота виконана, і закликав команду зосередитися на наступних викликах, додавши емодзі кольорів клубу.

"Робота виконана! Зосередьтеся на наступному. Вперед, Париж", — написав Забарний.

Илья Забарный
Ілля Забарний. Фото: Reuters

Під час поєдинку українець відзначився неймовірним сейвом, який врятував парижан від голу в пусті ворота.

Ця перемога стала важливою для "ПСЖ", оскільки команда грала без Усмана Дембеле, Дезері Дуе, Хвічі Кварцхелії та Маркіньоса. Якщо не брати до уваги Вітінью, то це лідери команди.

Нагадаємо, відомий в минулому футболіст розкрив секрет гри Забарного у складі "ПСЖ".

В менеджменті "Динамо" розповіли, чи залишиться в клубі Олександр Шовковський.

Ліга чемпіонів ПСЖ Барселона Ілля Забарний українські легіонери (футбол)
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації