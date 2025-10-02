Ілля Забарний після перемоги ПСЖ над Барселоною зробив звернення до фанів

Забарний вперше прокоментував свій чудовий виступ проти Барселони
У другому турі основного раунду Ліги чемпіонів "Барселона" програла "ПСЖ" з рахунком 1:2. Одним з кращих на полі був український центральний захисник парижан Ілля Забарний.
Після гри Забарний прокоментував перемогу в Instagram.
Забарний закликав не зациклюватись на перемозі
Забарний поділився враженнями від перемоги над "Барселоною", за яку він отримав одні з найвищих оцінок в грі.
Ілля написав, що робота виконана, і закликав команду зосередитися на наступних викликах, додавши емодзі кольорів клубу.
"Робота виконана! Зосередьтеся на наступному. Вперед, Париж", — написав Забарний.
Під час поєдинку українець відзначився неймовірним сейвом, який врятував парижан від голу в пусті ворота.
Ця перемога стала важливою для "ПСЖ", оскільки команда грала без Усмана Дембеле, Дезері Дуе, Хвічі Кварцхелії та Маркіньоса. Якщо не брати до уваги Вітінью, то це лідери команди.
