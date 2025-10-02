Илья Забарный после победы ПСЖ над Барселоной опубликовал обращение к фанатам

Забарный прокомментировал свое великолепное выступление с Барсой
Во втором туре основного раунда Лиги чемпионов "Барселона" проиграла "ПСЖ" со счетом 1:2. Одним из лучших на поле был украинский центральный защитник парижан Илья Забарный.
После игры Забарный прокомментировал победу в Instagram.
Забарный призвал не зацикливаться на победе
Забарный поделился впечатлениями от победы над "Барселоной", за которую он получил одни из самых высоких оценок в игре.
Илья написал, что работа выполнена, и призвал команду сосредоточиться на следующих вызовах, добавив эмодзи цветов клуба.
"Работа выполнена! Сосредоточьтесь на следующем. Вперед, Париж", — написал Забарный.
Во время поединка украинец отметился невероятным сейвом, который спас парижан от гола в пустые ворота.
Эта победа стала важной для "ПСЖ", поскольку команда играла без Усмана Дембеле, Дезери Дуэ, Хвичи Кварцхелии и Маркиньоса. Если не считать Витиньо, то это лидеры команды.
