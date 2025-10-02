Видео
Главная Спорт Забарный прокомментировал свое великолепное выступление с Барсой

Забарный прокомментировал свое великолепное выступление с Барсой

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 18:38
Илья Забарный после победы ПСЖ над Барселоной опубликовал обращение к фанатам
Илья Забарный. Фото: Reuters

Во втором туре основного раунда Лиги чемпионов "Барселона" проиграла "ПСЖ" со счетом 1:2. Одним из лучших на поле был украинский центральный защитник парижан Илья Забарный.

После игры Забарный прокомментировал победу в Instagram.

Илья Забарный
Илья Забарный. Фото: Reuters

Забарный призвал не зацикливаться на победе

Забарный поделился впечатлениями от победы над "Барселоной", за которую он получил одни из самых высоких оценок в игре.

Илья написал, что работа выполнена, и призвал команду сосредоточиться на следующих вызовах, добавив эмодзи цветов клуба.

"Работа выполнена! Сосредоточьтесь на следующем. Вперед, Париж", — написал Забарный.

Илья Забарный
Илья Забарный. Фото: Reuters

Во время поединка украинец отметился невероятным сейвом, который спас парижан от гола в пустые ворота.

Эта победа стала важной для "ПСЖ", поскольку команда играла без Усмана Дембеле, Дезери Дуэ, Хвичи Кварцхелии и Маркиньоса. Если не считать Витиньо, то это лидеры команды.

Напомним, известный в прошлом футболист раскрыл секрет игры Забарного в составе "ПСЖ".

В менеджменте "Динамо" рассказали, останется ли в клубе Александр Шовковский.

Лига чемпионов ПСЖ Барселона Илья Забарный украинские легионеры (футбол)
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
