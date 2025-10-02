Забарный получил высокие оценки за игру против Барселоны в Лиге чемпионов

Илья Забарный. Фото: Reuters

В матче второго тура основного раунда Лиги чемпионов "Барселона" принимала "ПСЖ". Несмотря на эпидемию травм среди лидеров, французы победили со счетом 2:1.

В матче сыграл центральный защитник "ПСЖ" Илья Забарный, который после игры получил свои оценки, сообщил портал Новини.LIVE.

Забарный против Рашфорда. Фото: Reuters

На какой балл оценили игру Забарного

Забарный провел на поле все 90 минут и добавленное время, за которые он 69 раз получал мяч, отдал 52 паса из 54 (точность — 96%), нанес один удар по воротам, дважды вынес мяч из ворот, совершил четыре отбора.

Илья выиграл пять единоборств из семи, заблокировал два удара, трижды потерял мяч и один раз был обыгран один в один Маркусом Рэшфордом.

Благодаря своей игре в обороне Забарный получил от статистического портала Sofascore лучшую оценку в матче — 7,7.

Статистический портал WhoScored поставил Илье 7,3. Это четвертая оценка в составах "ПСЖ" и "Барселоны".

