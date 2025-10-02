Відео
Україна
Головна Спорт Які оцінки Забарний отримав за матч проти Барселони

Які оцінки Забарний отримав за матч проти Барселони

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 07:08
Забарний отримав високі оцінки за гру проти Барселони в Лізі чемпіонів
Ілля Забарний. Фото: Reuters

В матчі другого туру основного раунду Ліги чемпіонів "Барселона" приймала "ПСЖ". Попри епідемію травм серед лідерів, французи перемогли з рахунком 2:1.

В матчі зіграв центральний захисник "ПСЖ" Ілля Забарний, який після гри отримав свої оцінки, повідомив портал Новини.LIVE.

Илья Забарный
Забарний проти Рашфорда. Фото: Reuters

На який бал оцінили гру Забарного

Забарний провів на полі всі 90 хвилин та доданий час, за які він 69 разів отримував м’яч, відав 52 паси з 54 (точність — 96%), завдав одного удару по воротах, двічі виніс м’яч з воріт, зробив чотири відбори.

Ілля виграв п’ять єдиноборств із семи, заблокував два удари, тричі втратив м’яч та один раз був обіграний один в один Маркусом Решфордом.

Завдяки своїй грі в обороні Забарний отримав від статистичного порталу Sofascore найкращу оцінку в матчі — 7,7.

Статистичний портал WhoScored поставив Іллі — 7,3. Це четверта оцінка в складах "ПСЖ" та "Барселони".

Нагадаємо, футболіст збірної України Олексій Гуцуляк вирішив покинути "Полісся".

Раніше стало відомо про положення в "ПСЖ" російського голкіпера Матвія Сафонова.

футбол Ліга чемпіонів ПСЖ Барселона Ілля Забарний українські легіонери (футбол)
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
