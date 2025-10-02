Забарний отримав високі оцінки за гру проти Барселони в Лізі чемпіонів

Які оцінки Забарний отримав за матч проти Барселони
В матчі другого туру основного раунду Ліги чемпіонів "Барселона" приймала "ПСЖ". Попри епідемію травм серед лідерів, французи перемогли з рахунком 2:1.
В матчі зіграв центральний захисник "ПСЖ" Ілля Забарний, який після гри отримав свої оцінки, повідомив портал Новини.LIVE.
На який бал оцінили гру Забарного
Забарний провів на полі всі 90 хвилин та доданий час, за які він 69 разів отримував м’яч, відав 52 паси з 54 (точність — 96%), завдав одного удару по воротах, двічі виніс м’яч з воріт, зробив чотири відбори.
Ілля виграв п’ять єдиноборств із семи, заблокував два удари, тричі втратив м’яч та один раз був обіграний один в один Маркусом Решфордом.
Завдяки своїй грі в обороні Забарний отримав від статистичного порталу Sofascore найкращу оцінку в матчі — 7,7.
Статистичний портал WhoScored поставив Іллі — 7,3. Це четверта оцінка в складах "ПСЖ" та "Барселони".
