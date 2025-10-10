Забарный подорожал после перехода в ПСЖ: новая цена игрока

Илья Забарный. Фото: Reuters

Летом центральный защитник сборной Украины Илья Забарный сменил английский "Борнмут" на "ПСЖ". За трансфер парижане заплатили 63 млн евро.

Аналитический портал "Трансфермаркт" обновил стоимость Забарного после перехода в "ПСЖ".

Забарный продолжает дорожать

Аналитики 10 октября обновили рыночную стоимость украинского защитника, который ранее стоил 42 млн евро.

Стоимость футболиста выросла на 13 млн евро и сейчас составляет 55 млн евро.

В восьми матчах за "ПСЖ" в этом сезоне 23-летний центрбек забил один гол. Лучшим матчем украинца стала встреча против "Барселоны" (2:1) в Лиге чемпионов.

Забарный в нынешнем "ПСЖ" является десятым по стоимости футболистом. Из центральных защитников он уступает лишь Виллиану Пачо — 65 млн евро.

Самыми дорогими игроками клуба являются Усман Дембеле — 100 млн евро, Витинья, Хвича Кварцхелия, Жоао Невеш и Дезире Дуэ — все 90 млн евро, Ашраф Хакими — 80 млн евро, Нуно Мендеш — 75 млн евро, Брэдли Барколя — 70 млн евро.

