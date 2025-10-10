Забарный подорожал после перехода в ПСЖ: новая цена игрока

Забарный прибавил в стоимости 13 млн — сколько стоит игрок ПСЖ
Летом центральный защитник сборной Украины Илья Забарный сменил английский "Борнмут" на "ПСЖ". За трансфер парижане заплатили 63 млн евро.
Аналитический портал "Трансфермаркт" обновил стоимость Забарного после перехода в "ПСЖ".
Забарный продолжает дорожать
Аналитики 10 октября обновили рыночную стоимость украинского защитника, который ранее стоил 42 млн евро.
Стоимость футболиста выросла на 13 млн евро и сейчас составляет 55 млн евро.
В восьми матчах за "ПСЖ" в этом сезоне 23-летний центрбек забил один гол. Лучшим матчем украинца стала встреча против "Барселоны" (2:1) в Лиге чемпионов.
Забарный в нынешнем "ПСЖ" является десятым по стоимости футболистом. Из центральных защитников он уступает лишь Виллиану Пачо — 65 млн евро.
Самыми дорогими игроками клуба являются Усман Дембеле — 100 млн евро, Витинья, Хвича Кварцхелия, Жоао Невеш и Дезире Дуэ — все 90 млн евро, Ашраф Хакими — 80 млн евро, Нуно Мендеш — 75 млн евро, Брэдли Барколя — 70 млн евро.
Напомним, вингер "Челси" Михаил Мудрик "подрабатывает таксистом" во время отстранения от футбола и лишения права на вождение авто.
Защитник "Ноттингем Форест" Александр Зинченко обратился к партнерам в сборной Украины накануне матча с Исландией.
Тренер сборной Украины Сергей Ребров назвал футболистов, которые не смогут сыграть против Исландии.
Читайте Новини.LIVE!