Ребров сильно удивил стартовым составом на Исландию

Ребров сильно удивил стартовым составом на Исландию

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 21:11
Сборная Украины объявила состав на матч с Исландией в отборе ЧМ-2026
Руслан Малиновский вернется в стартовый состав. Фото: УАФ

Сборная Украины проведет матч третьего тура группового раунда квалификации чемпионата мира-2026. Соперником команды Сергея Реброва является Исландия.

Перед игрой на сайте УАФ опубликовали стартовый состав Украины.

Игроки сборной Украины
Игроки сборной Украины. Фото: УАФ

Стартовый состав Украины на Исландию

Если в защите Ребров выпустил оптимальный состав, который играет у него всегда, когда все здоровы, то сюрпризы были в центре поля и нападении.

На флангах атаки на этот раз сыграют резервист "Полесья" Алексей Гуцуляк и Георгий Судаков, который является игроком центра поля.

В опорной зоне ожидаемо выйдет Иван Калюжный, а выше него в центре поля займут места Николай Шапаренко и Руслан Малиновский. Первый игрок имеет неоптимальную форму и давно не выходил в старте, а второй длительное время вообще не вызывался в сборную Украины.

На позиции центрального нападающего на этот раз сыграет Владислав Ванат, а Артем Довбик останется в резерве.

Матч отбора на ЧМ-2026 Исландия — Украина начнется в 21:45 по Киеву.

Напомним, отстраненный украинский вингер Михаил Мудрик "подрабатывает таксистом".

Легенда "Манчестер Юнайтед" назвал тренера для клуба.

Украинский центрбек Илья Забарный существенно прибавил на "Трансфермаркте".

футбол Сборная Украины по футболу Исландия Руслан Малиновский Владислав Ванат
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
