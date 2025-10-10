Сборная Украины объявила состав на матч с Исландией в отборе ЧМ-2026

Ребров сильно удивил стартовым составом на Исландию
Сборная Украины проведет матч третьего тура группового раунда квалификации чемпионата мира-2026. Соперником команды Сергея Реброва является Исландия.
Перед игрой на сайте УАФ опубликовали стартовый состав Украины.
Стартовый состав Украины на Исландию
Если в защите Ребров выпустил оптимальный состав, который играет у него всегда, когда все здоровы, то сюрпризы были в центре поля и нападении.
На флангах атаки на этот раз сыграют резервист "Полесья" Алексей Гуцуляк и Георгий Судаков, который является игроком центра поля.
В опорной зоне ожидаемо выйдет Иван Калюжный, а выше него в центре поля займут места Николай Шапаренко и Руслан Малиновский. Первый игрок имеет неоптимальную форму и давно не выходил в старте, а второй длительное время вообще не вызывался в сборную Украины.
На позиции центрального нападающего на этот раз сыграет Владислав Ванат, а Артем Довбик останется в резерве.
Матч отбора на ЧМ-2026 Исландия — Украина начнется в 21:45 по Киеву.
Напомним, отстраненный украинский вингер Михаил Мудрик "подрабатывает таксистом".
Легенда "Манчестер Юнайтед" назвал тренера для клуба.
Украинский центрбек Илья Забарный существенно прибавил на "Трансфермаркте".
Читайте Новини.LIVE!