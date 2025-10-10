Україна у видовищному матчі перемогла Ісландію у відборі ЧС-2026

Збірна України з футболу. Фото: УАФ

В рамках третього туру групового етапу кваліфікації чемпіонату світу-2026 зіграла збірна України. Суперником команди Сергія Реброва була Ісландія.

Україна перемогла господарів в результативній грі, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Руслан Маліновський. Фото: УАФ

Україна та Ісландія забили вісім м'ячів

Матч розпочався зі швидкого гола України на 14-й хвилині. Миколенко зробив рейд по лівому флангу, змістився в штрафну і віддав м'яч у центр, де Маліновський ударом у дотик відкрив рахунок.

Ісландія відповіла на 34-й хвилині — Еллертссон обійшов Коноплю і пробив у ближній кут повз Трубіна. Воротар синьо-жовтих дуже давно не робив таких грубих помилок.

Перед перервою Україна вирвалася вперед. На 45-й хвилині Волошин прострілив у воротарський майданчик, Ванат не влучив по м'ячу, але помилка Еллертссона дозволила Гуцуляку добити.

Олексій Гуцуляк. Фото: УАФ

На 5-й доданій до першого тайму хвилині Маліновський оформив дубль, влучно пробивши в дальню дев’ятку після пасу Волошина.

У другому таймі Ісландія скоротила відставання на 59-й хвилині. Гудмундссон замкнув подачу Гаральдссона, а на 75-й він зрівняв рахунок після скидання Гудьйонсена.

Проте Україна більше не пропустила і забила у відповідь. На 85-й хвилині Калюжний влучив зі зльоту після відскоку, а на 88-й Очеретько закріпив перемогу дальнім ударом у правий кут після пасу Бондаренка.

Ісландія — Україна — 3:5

Голи: Еллертссон, 34, Гудмундссон, 59, 75 — Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 88

Нагадаємо, гравець збірної України Михайло Мудрик знову "змінив професію" в Лондоні.

Зірка "Манчестер Юнайтед" Рой Кін знайшов нового тренера для клубу.

Захисник збірної України Ілля Забарний додав у вартості і тепер коштує 55 млн євро.