Україна у видовищному матчі перемогла Ісландію у відборі ЧС-2026

Україна в нервовому матчі з вісьмома голами перемогла Ісландію
В рамках третього туру групового етапу кваліфікації чемпіонату світу-2026 зіграла збірна України. Суперником команди Сергія Реброва була Ісландія.
Україна перемогла господарів в результативній грі, повідомив портал Новини.LIVE.
Україна та Ісландія забили вісім м'ячів
Матч розпочався зі швидкого гола України на 14-й хвилині. Миколенко зробив рейд по лівому флангу, змістився в штрафну і віддав м'яч у центр, де Маліновський ударом у дотик відкрив рахунок.
Ісландія відповіла на 34-й хвилині — Еллертссон обійшов Коноплю і пробив у ближній кут повз Трубіна. Воротар синьо-жовтих дуже давно не робив таких грубих помилок.
Перед перервою Україна вирвалася вперед. На 45-й хвилині Волошин прострілив у воротарський майданчик, Ванат не влучив по м'ячу, але помилка Еллертссона дозволила Гуцуляку добити.
На 5-й доданій до першого тайму хвилині Маліновський оформив дубль, влучно пробивши в дальню дев’ятку після пасу Волошина.
У другому таймі Ісландія скоротила відставання на 59-й хвилині. Гудмундссон замкнув подачу Гаральдссона, а на 75-й він зрівняв рахунок після скидання Гудьйонсена.
Проте Україна більше не пропустила і забила у відповідь. На 85-й хвилині Калюжний влучив зі зльоту після відскоку, а на 88-й Очеретько закріпив перемогу дальнім ударом у правий кут після пасу Бондаренка.
Ісландія — Україна — 3:5
Голи: Еллертссон, 34, Гудмундссон, 59, 75 — Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 88
