Леоненко закликав дати Реброву шанс завершити відбір до ЧС-2026

Віктор Леоненко. Фото: кадр з відео

У третьому турі групового раунду кваліфікації чемпіонату світу-2026 збірна України обіграла Ісландію. Підопічні Сергія Реброва перемогли в матчі з вісьмома голами.

Свою оцінку матчу та можливому звільненню Реброва дав експерт Віктор Леоненко в коментарі портал "БЛІК".

Сергій Ребров. Фото: УАФ

Леоненко не був надто жорсткий до Реброва

Леоненко спершу прокоментував хвилю критики, яка нависла над Ребровим після матчів Ліги націй та початку відбору до ЧС-2026, де Україна здобула нічию в грі з Азербайджаном. Фанати вимагали його відставки, звинувачуючи в нестабільній грі. Поразка від Ісландії могла стати його останнім матчем.

"Тренер — професія, яку завжди критикують. Наші вболівальники суворі, а гравці, мабуть, начиталися компліментів від суперників і вирішили, що вони зірки", — іронізує Леоненко.

Експерт вважає, що навіть сам Ребров незадоволений грою, оскільки команда добре грає лише один тайм.

Не допомагали збірні чутки про відхід Реброва в "Панатінаїкос", який вів перемовини з представниками фахівця. Однак Леоненко сумнівається в інтересі греків до тренера.

"Не факт, що це правда. Може, це штучний інтелект вигадав", — сказав експерт.

Ключове рішення, за словами Леоненка, за президентом Української асоціації футболу (УАФ) Андрієм Шевченком.

Стосовно Віктора, то він вважає, що Реброву потрібно дати шанс завершити відбірковий цикл до ЧС-2026. Ця заява з його вуст викликала подив, оскільки він любив критикувати Реброва ще з часів тренерства в "Динамо".

"Будь-якому тренеру треба дозволити допрацювати сезон", — підкреслив Леоненко.

