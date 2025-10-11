Відео
Леоненко здивував своєю заявою щодо Реброва

Леоненко здивував своєю заявою щодо Реброва

Ua ru
Дата публікації: 11 жовтня 2025 21:56
Леоненко закликав дати Реброву шанс завершити відбір до ЧС-2026
Віктор Леоненко. Фото: кадр з відео

У третьому турі групового раунду кваліфікації чемпіонату світу-2026 збірна України обіграла Ісландію. Підопічні Сергія Реброва перемогли в матчі з вісьмома голами.

Свою оцінку матчу та можливому звільненню Реброва дав експерт Віктор Леоненко в коментарі портал "БЛІК".

Читайте також:
Сергей Ребров
Сергій Ребров. Фото: УАФ

Леоненко не був надто жорсткий до Реброва

Леоненко спершу прокоментував хвилю критики, яка нависла над Ребровим після матчів Ліги націй та початку відбору до ЧС-2026, де Україна здобула нічию в грі з Азербайджаном. Фанати вимагали його відставки, звинувачуючи в нестабільній грі. Поразка від Ісландії могла стати його останнім матчем.

"Тренер — професія, яку завжди критикують. Наші вболівальники суворі, а гравці, мабуть, начиталися компліментів від суперників і вирішили, що вони зірки", — іронізує Леоненко.

Експерт вважає, що навіть сам Ребров незадоволений грою, оскільки команда добре грає лише один тайм.

Не допомагали збірні чутки про відхід Реброва в "Панатінаїкос", який вів перемовини з представниками фахівця. Однак Леоненко сумнівається в інтересі греків до тренера.

"Не факт, що це правда. Може, це штучний інтелект вигадав", — сказав експерт.

Ключове рішення, за словами Леоненка, за президентом Української асоціації футболу (УАФ) Андрієм Шевченком.

Стосовно Віктора, то він вважає, що Реброву потрібно дати шанс завершити відбірковий цикл до ЧС-2026. Ця заява з його вуст викликала подив, оскільки він любив критикувати Реброва ще з часів тренерства в "Динамо".

"Будь-якому тренеру треба дозволити допрацювати сезон", — підкреслив Леоненко.

Нагадаємо, раніше футболіст "Челсі" Михайло Мудрик змінив своє ремесло.

Захисник "ПСЖ" Ілля Забарний подорожчав після останнього оновлення ринкових цінників.

футбол Збірна України з футболу Андрій Шевченко Сергій Ребров Віктор Леоненко
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
