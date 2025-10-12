Где смотреть матч Украина — Азербайджан в отборе на ЧМ-2026

Украина против Азербайджана. Фото: УАФ

Сборная Украины по футболу 13 октября сыграет против Азербайджана в четвертом туре группового этапа квалификации к чемпионату мира-2026. Поединок состоится на стадионе "Краковия" в Кракове (Польша).

Матч в Украине можно увидеть на одной из платформ, сообщил портал Новини.LIVE.

Украина в этой игре будет номинальным хозяином. Начало — в 21:45 по киевскому времени.

Владислав Ванат во время первой игры в Баку. Фото: УАФ

Где смотреть матч Украина — Азербайджан

Игру можно посмотреть на платформе MEGOGO по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" или "MEGOPACK N+S".

Также для пользователей Т-2 телевидения и кабельных сетей матч бесплатно будет транслировать телеканал Megogo Спорт.

Что известно об игре

Сейчас в группе D Украина занимает вторую позицию после Франции, имея в активе четыре очка. Команда Сергея Реброва проиграла французам (0:2), сыграла вничью с Азербайджаном (1:1) в Баку и победила Исландию (5:3).

Азербайджан с полученным от Украины очком занимает последнее четвертое место.

Победа улучшит шансы Украины на выход в плей-офф чемпионата мира, но основной будет вторая игра с Исландией.

В игре с Азербайджанок Украина не сможет рассчитывать на травмированного Георгия Судакова, но поможет Егор Ярмолюк, который восстановился и тренируется.

