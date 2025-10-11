Видео
Видео

Ребров назвал Ярмоленко и Малиновского важными для сборной

Ua ru
Дата публикации 11 октября 2025 10:01
Ребров прокомментировал важность Малиновского для сборной Украины
Сергей Ребров. Фото: УАФ

Сборная Украины в отборе на ЧМ-2026 обыграла команду Исландии (5:3). Дубль в игре сделал ветеран команды Руслан Малиновский, который год до этого не вызывался в команду.

После игры главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о Малиновском и других ветеранах.

Читайте также:
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский. Фото: УАФ

Ребров продолжает верить в ветеранов сборной

Отвечая на вопрос о влиянии возвращения Малиновского Ребров отметил важность ветеранов. Он выделил не только Руслана, но и Андрея Ярмоленко и Тараса Степаненко.

"Такие игроки, как Ярмоленко, Малиновский, Степаненко, были и есть очень важными для сборной. Их опыт, лидерские качества и умение играть на топ-уровне незаменимы", — отметил тренер.

Малиновский, который весь прошлый сезон боролся с травмами после возвращения стал основным игроком "Дженоа" и сыграл в старте сборной.

Украина после победы заняла второе место в группе D, готовится к матчу с Азербайджаном 13 октября.

Напомним, футболист Михаил Мудрик мог бы сменить профессию, но полгода может только ходить пешком или ездить на такси.

Центрбек Илья Забарный добавил в ценнике 13 млн евро и сейчас уступает только Мудрику.

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
