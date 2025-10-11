Ребров прокомментировал важность Малиновского для сборной Украины

Ребров назвал Ярмоленко и Малиновского важными для сборной
Сборная Украины в отборе на ЧМ-2026 обыграла команду Исландии (5:3). Дубль в игре сделал ветеран команды Руслан Малиновский, который год до этого не вызывался в команду.
После игры главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о Малиновском и других ветеранах.
Ребров продолжает верить в ветеранов сборной
Отвечая на вопрос о влиянии возвращения Малиновского Ребров отметил важность ветеранов. Он выделил не только Руслана, но и Андрея Ярмоленко и Тараса Степаненко.
"Такие игроки, как Ярмоленко, Малиновский, Степаненко, были и есть очень важными для сборной. Их опыт, лидерские качества и умение играть на топ-уровне незаменимы", — отметил тренер.
Малиновский, который весь прошлый сезон боролся с травмами после возвращения стал основным игроком "Дженоа" и сыграл в старте сборной.
Украина после победы заняла второе место в группе D, готовится к матчу с Азербайджаном 13 октября.
Напомним, футболист Михаил Мудрик мог бы сменить профессию, но полгода может только ходить пешком или ездить на такси.
Центрбек Илья Забарный добавил в ценнике 13 млн евро и сейчас уступает только Мудрику.
Читайте Новини.LIVE!