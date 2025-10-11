Відео
Ребров назвав Ярмоленка та Маліновського важливими для збірної

Ребров назвав Ярмоленка та Маліновського важливими для збірної

Ua ru
Дата публікації: 11 жовтня 2025 10:01
Ребров прокоментував важливість Маліновського для збірної України
Сергій Ребров. Фото: УАФ

Збірна України у відборі на ЧС-2026 обіграла команду Ісландію (5:3). Дубль в грі зробив ветеран команди Руслан Маліновський, який рік до цього не викликався в команду.

Після гри головний тренер збірної України Сергій Ребров висловився про Маліновського та інших ветеранів.

Читайте також:
Руслан Малиновский
Руслан Маліновський. Фото: УАФ

Ребров продовжує вірити у ветеранів збірної

Відповідаючи на запитання про вплив повернення Маліновського, Ребров наголосив на важливості ветеранів. Він виділив не лише Руслана, але й Андрія Ярмоленка та Тараса Степаненка.

"Такі гравці, як Ярмоленко, Маліновський, Степаненко, були і є дуже важливими для збірної. Їхній досвід, лідерські якості та вміння грати на топрівні незамінні", — зазначив тренер.

Маліновський, який весь минулий сезон боровся з травмами після повернення став основним гравцем "Дженоа" та зіграв у старті збірної.

Україна після перемоги посіла друге місце в групі D, готується до матчу з Азербайджаном 13 жовтня.

Нагадаємо, футболіст Михайло Мудрик міг би змінити професію, але пів року може лише ходити пішки або їздити на таксі.

Центрбек Ілля Забарний додав у ціннику 13 млн євро і наразі поступається лише Мудрику.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
