Ребров прокоментував важливість Маліновського для збірної України

Ребров назвав Ярмоленка та Маліновського важливими для збірної
Збірна України у відборі на ЧС-2026 обіграла команду Ісландію (5:3). Дубль в грі зробив ветеран команди Руслан Маліновський, який рік до цього не викликався в команду.
Після гри головний тренер збірної України Сергій Ребров висловився про Маліновського та інших ветеранів.
Ребров продовжує вірити у ветеранів збірної
Відповідаючи на запитання про вплив повернення Маліновського, Ребров наголосив на важливості ветеранів. Він виділив не лише Руслана, але й Андрія Ярмоленка та Тараса Степаненка.
"Такі гравці, як Ярмоленко, Маліновський, Степаненко, були і є дуже важливими для збірної. Їхній досвід, лідерські якості та вміння грати на топрівні незамінні", — зазначив тренер.
Маліновський, який весь минулий сезон боровся з травмами після повернення став основним гравцем "Дженоа" та зіграв у старті збірної.
Україна після перемоги посіла друге місце в групі D, готується до матчу з Азербайджаном 13 жовтня.
