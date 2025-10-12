Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Де і коли дивитися матч Україна — Азербайджан

Де і коли дивитися матч Україна — Азербайджан

Ua ru
Дата публікації: 12 жовтня 2025 18:25
Де дивитися матч Україна — Азербайджан у відборі на ЧС-2026
Україна проти Азербайджану. Фото: УАФ

Збірна України з футболу 13 жовтня зіграє проти Азербайджану в четвертому турі групового етапу кваліфікації до чемпіонату світу-2026. Поєдинок відбудеться на стадіоні "Краковія" в Кракові (Польща).

Матч в Україні можна побачити на одній із платформ, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Україна в цій грі буде номінальним господарем. Початок — о 21:45 за київським часом.

Реклама
Украина — Азербайджан
Владислав Ванат під час першої гри в Баку. Фото: УАФ

Де дивитися матч Україна — Азербайджан

Гру можна подивитися на платформі MEGOGO за підписками "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" або "MEGOPACK N+S".

Також для користувачів Т-2 телебачення та кабельних мереж матч безкоштовно транслюватиме телеканал Megogo Спорт.

Реклама

Що відомо про гру

Наразі в групі D Україна посідає другу позицію після Франції, маючи в активі чотири очки.) Команда Сергія Реброва програла французам (0:2), зіграла внічию з Азербайджаном (1:1) у Баку та перемогла Ісландію (5:3).

Азербайджан з отриманим від України очком посідає останнє четверте місце.

Перемога покращить шанси України на вихід в плей-оф чемпіонату світу, але основною буде друга гра з Ісландією.

У грі з Азербайджанок Україна не зможе розраховувати на травмованого Георгія Судакова, але допоможе Єгор Ярмолюк, який відновився і тренується.

Нагадаємо, центральний захисник збірної України додав у вартості і наразу є найдорожчим українцем.

Відомий колишній футболіст Віктор Леоненко заявив, що головного тренера збірної України Сергія Реброва не розглядають в "Панатінаїкосі".

Азербайджан футбол Збірна України з футболу Сергій Ребров ЧС-2026 з футболу
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації