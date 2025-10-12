Де дивитися матч Україна — Азербайджан у відборі на ЧС-2026

Україна проти Азербайджану. Фото: УАФ

Збірна України з футболу 13 жовтня зіграє проти Азербайджану в четвертому турі групового етапу кваліфікації до чемпіонату світу-2026. Поєдинок відбудеться на стадіоні "Краковія" в Кракові (Польща).

Матч в Україні можна побачити на одній із платформ, повідомив портал Новини.LIVE.

Україна в цій грі буде номінальним господарем. Початок — о 21:45 за київським часом.

Владислав Ванат під час першої гри в Баку. Фото: УАФ

Де дивитися матч Україна — Азербайджан

Гру можна подивитися на платформі MEGOGO за підписками "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" або "MEGOPACK N+S".

Також для користувачів Т-2 телебачення та кабельних мереж матч безкоштовно транслюватиме телеканал Megogo Спорт.

Що відомо про гру

Наразі в групі D Україна посідає другу позицію після Франції, маючи в активі чотири очки.) Команда Сергія Реброва програла французам (0:2), зіграла внічию з Азербайджаном (1:1) у Баку та перемогла Ісландію (5:3).

Азербайджан з отриманим від України очком посідає останнє четверте місце.

Перемога покращить шанси України на вихід в плей-оф чемпіонату світу, але основною буде друга гра з Ісландією.

У грі з Азербайджанок Україна не зможе розраховувати на травмованого Георгія Судакова, але допоможе Єгор Ярмолюк, який відновився і тренується.

Нагадаємо, центральний захисник збірної України додав у вартості і наразу є найдорожчим українцем.

Відомий колишній футболіст Віктор Леоненко заявив, що головного тренера збірної України Сергія Реброва не розглядають в "Панатінаїкосі".