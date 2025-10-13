Відео
Україна
Справжні українські красуні — як виглядають сестри Алексіїви

Дата публікації: 13 жовтня 2025 08:36
Сестри Алексіїви — українські красуні та зірки артистичного плавання
Марина та Владислава Алексіїви. Фото: instagram.com/vladyslava_aleksiiva

В українському артистичному плаванні багато красивих дівчат. Одними з таких є сестри Марина та Владислава Алексіїви.

Дівчата не тільки підкорюють публіку на світових аренах, але й роблять це в соцмережах, повідомив портал Новини.LIVE.

Марина Алексіїва. Фото: instagram.com/maryna_aleksiiva

Красуні українського спорту

Марина та Владислава — це 24-річні близнючки з Харкова, які в 2021-му році на Олімпійських іграх в Токіо виграли бронзову медаль в дуетах. Нажаль, в Парижі вони залишились без подіуму.

Сестри є втілення слов'янської краси — стрункі атлетичні фігури, довгі ноги, витончені прямі контури обличчя, постійно сяюча посмішка і однакові великі красиві очі.

Марина Алексіїва. Фото: instagram.com/maryna_aleksiiva

В купальниках дівчата проводять майже весь час і тому їм завжди необхідно підтримувати себе в формі.

Владислава Алексіїва. Фото: instagram.com/vladyslava_aleksiiva

Сестри після ОІ-2024 в Парижі взяли перерву і з’являлися в різноманітних медійних проєктах, завдяки чому підвищили свою впізнаваність серед українців.

Сестри також активно ведуть соцмережі. В Instagram у Владислави 16,7 тисяч фоловерів, а у Марини — 15,9 тисяч.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
