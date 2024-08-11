Сестри Алексіїви розкритикували суддів за своє п'яте місце на Олімпіаді

Сестри Алексіїви. Фото: Reuters

За підсумками змагань дуетів в артистичному плаванні українські сестри Марина та Владислава Алексіїви стали лише п’ятими. У сумі за технічну та довільну програми плавчині набрали 538.6684 балів.

При цьому українки залишились сильно незадоволені роботою суддів, передає Суспільне Спорт.

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Сестри Алексіїви. Фото: Reuters

Українки незадоволені суддівством

За словами Марини Алексіївої, вони з сестрою ідеально виконали довільну програму, яку разом з тренерами довго готували.

"Дуже гарна постановка. Викладалися на повну і зробили наш дует гармонійним, гарним, зі складністю, під музику", — сказала Марина.

Владислава додала, що вони продемонстрували цікаві рухи, виділялися, були креативними. Тренерка сестер теж залишилась задоволена і вважає, що дівчата виконали свою програму краще за всіх.

"Вона не розуміє, як взагалі оцінюють судді, як можна ставити за висоту вище коліна вищу оцінку. Бо є шкала оцінювання, за яку висоту ставити яку оцінку", — розповіла Владислава.

Марина зазначила, що їх тренерка думала написати протест через оцінку, оскільки судді не дотримуються шкали оцінювання.

"Зробили все від себе залежне та щасливі від своєї праці. А вже ті, хто поставив такі оцінки — хай це буде на їхній совісті", — сказала Марина.

Владислава вважає, що судді з Нідерландів та Великої Британії з самого початку намагалися витягнути свої збірні на подіум. Постраждали через їх суддівство Австрія та Україна, які стали четвертими та п’ятими.

Марина також поскаржилась на зміни в правилах, які сильно змінили вид спорту.

"Такий вид спорту, що незрозуміло, куди він йде. Ми починали займатися не таким видом спорту, який він зараз. Сподіваємося, що він прогресуватиме і щось зміниться", — додала Марина Алексіїва.

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