Сестри Алексіїви розкритикували суддів за своє п'яте місце на Олімпіаді

Вкрали медалі — сестри Алексіїви розкритикували суддів на Олімпіаді в Парижі
За підсумками змагань дуетів в артистичному плаванні українські сестри Марина та Владислава Алексіїви стали лише п’ятими. У сумі за технічну та довільну програми плавчині набрали 538.6684 балів.
При цьому українки залишились сильно незадоволені роботою суддів, передає Суспільне Спорт.
Українки незадоволені суддівством
За словами Марини Алексіївої, вони з сестрою ідеально виконали довільну програму, яку разом з тренерами довго готували.
"Дуже гарна постановка. Викладалися на повну і зробили наш дует гармонійним, гарним, зі складністю, під музику", — сказала Марина.
Владислава додала, що вони продемонстрували цікаві рухи, виділялися, були креативними. Тренерка сестер теж залишилась задоволена і вважає, що дівчата виконали свою програму краще за всіх.
"Вона не розуміє, як взагалі оцінюють судді, як можна ставити за висоту вище коліна вищу оцінку. Бо є шкала оцінювання, за яку висоту ставити яку оцінку", — розповіла Владислава.
Марина зазначила, що їх тренерка думала написати протест через оцінку, оскільки судді не дотримуються шкали оцінювання.
"Зробили все від себе залежне та щасливі від своєї праці. А вже ті, хто поставив такі оцінки — хай це буде на їхній совісті", — сказала Марина.
Владислава вважає, що судді з Нідерландів та Великої Британії з самого початку намагалися витягнути свої збірні на подіум. Постраждали через їх суддівство Австрія та Україна, які стали четвертими та п’ятими.
Марина також поскаржилась на зміни в правилах, які сильно змінили вид спорту.
"Такий вид спорту, що незрозуміло, куди він йде. Ми починали займатися не таким видом спорту, який він зараз. Сподіваємося, що він прогресуватиме і щось зміниться", — додала Марина Алексіїва.
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