Сестри Алексіїви посіли п’яте місце в артистичному плаванні на Олімпіаді-2024

Марина та Владислава Алексіїви. Фото: Reuters

На Олімпійських іграх в Парижі пройшла довільна програма дуетів у артистичному плаванні. Україну представили сестри Марина та Владислава Алексіїви.

Українки залишились без медалей за підсумками двох програм, повідомив портал Новини.LIVE.

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Марина та Владислава Алексіїви. Фото: Reuters

Місце сестер Алексіївих

За підсумками довільної програми сестри Алексіїви стали сьомими. Раніше вони показали п’ятий результат у технічній програмі.

За підсумками двох програм український дует посів п’яте місце з 538,6684 балами.

Перше місце у змаганні дуетів отримала команда Китаю — 566,4783, другою несподівано стала Велика Британія, яка виграла довільну програму та в підсумку отримала 558,5367 балів.

Бронзові медалі турніру дуетів виграли Нідерланди — 558,3963.

Зазначимо, що Алексіїви є бронзовими призерками Олімпійських ігор Токіо-2020 в групі, де змагаються вісім плавчинь.

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