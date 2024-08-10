Сестри Алексіїви посіли п’яте місце в артистичному плаванні на Олімпіаді-2024

Завершилися змагання дуетів в артистичному плаванні — яке місце у сестер Алексіївих
На Олімпійських іграх в Парижі пройшла довільна програма дуетів у артистичному плаванні. Україну представили сестри Марина та Владислава Алексіїви.
Українки залишились без медалей за підсумками двох програм, повідомив портал Новини.LIVE.
Місце сестер Алексіївих
За підсумками довільної програми сестри Алексіїви стали сьомими. Раніше вони показали п’ятий результат у технічній програмі.
За підсумками двох програм український дует посів п’яте місце з 538,6684 балами.
Перше місце у змаганні дуетів отримала команда Китаю — 566,4783, другою несподівано стала Велика Британія, яка виграла довільну програму та в підсумку отримала 558,5367 балів.
Бронзові медалі турніру дуетів виграли Нідерланди — 558,3963.
Зазначимо, що Алексіїви є бронзовими призерками Олімпійських ігор Токіо-2020 в групі, де змагаються вісім плавчинь.
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