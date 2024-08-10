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Українські плавчині Алексіїви посіли п'яте місце в технічній програмі дуетів на Олімпіаді-2024

10 серпня 2024 04:05
Чекарьова Марія - редактор
Сестри Алексіїви ввійшли до п'ятірки кращих у змаганні дуетів в артистичному плаванні
Сестри Алексіїви. Фото: len.eu
Чекарьова Марія - редактор

Українські плавчині сестри Марина та Владислава Алексіїви в п'ятницю, 9 серпня, стартували на Олімпійських іграх у Парижі. Спортсменки взяли участь у змаганні дуетів в артистичному плаванні.

Про це в п'ятницю, 9 серпня, повідомило "Суспільне Спорт".

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Українські спортсменки дебютували на Олімпіаді під 10-м стартовим номером. Заявлена складність їхньої програми складала 39,6 бала. Елементи програми українських плавчинь оцінили на 163.3600 бала, а артистизм — на 97.100 бала. У підсумку сестри набрали 260.4600 бала, тобто лише на 16.3267 бала менше ніж китайські плавчині, які посіли в технічній програмі перше місце. Українки увійшли до п'ятірки кращих. 

Результати технічної програми з артистичного плавання на Олімпіаді-2024

  1. Китай — 276.7867 бала;
  2. Австрія — 267.2533 бала;
  3. Нідерланди — 264.7066 бала;
  4. Велика Британія — 264.0282 бала;
  5. Україна — 260.4600 бала.

Попереду в сестер друга частина змагань — у довільній програмі. Ці змагання відбудуться вже сьогодні, в суботу, 10 серпня. Переможцями стануть учасники, які наберуть найбільшу сумарну кількість балів за технічну та довільну програми.

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Олімпійські ігри Змагання Олімпіада-2024 плавання

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