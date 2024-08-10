Сестры Алексеевы вошли в пятерку лучших в соревновании дуэтов в артистическом плавании

Украинские пловчихи Алексеевы заняли пятое место в технической программе дуэтов на Олимпиаде-2024
Украинские пловчихи сестры Марина и Владислава Алексеевы в пятницу, 9 августа, стартовали на Олимпийских играх в Париже. Спортсменки приняли участие в соревновании дуэтов в артистическом плавании.
Об этом в пятницу, 9 августа, сообщило "Суспільне Спорт".
Что известно о выступлении сестер Алексеевых на Олимпиаде-2024
Украинские спортсменки дебютировали на Олимпиаде под 10-м стартовым номером. Заявленная сложность программы составляла 39,6 балла. Элементы программы украинских пловчих оценили в 163.3600 балла, а артистизм — в 97.100 балла. В итоге сестры набрали 260.4600 балла, то есть лишь на 16.3267 балла меньше чем китайские пловчихи, которые заняли в технической программе первое место. Украинки вошли в пятерку лучших.
Результаты технической программы по артистическому плаванию на Олимпиаде-2024
- Китай — 276.7867 балла;
- Австрия — 267.2533 балла;
- Нидерланды — 264.7066 балла;
- Великобритания — 264.0282 балла;
- Украина — 260.4600 балла.
Впереди у сестер вторая часть соревнований — в произвольной программе. Эти соревнования пройдут уже сегодня, в субботу, 10 августа. Победителями станут участники, которые наберут наибольшее количество баллов за техническую и произвольную программы.
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