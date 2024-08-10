Сестры Алексеевы заняли пятое место в артистическом плавании на Олимпиаде-2024

Марина и Владиславы Алексеевы. Фото: Reuters

На Олимпийских играх в Париже прошла вольная программа дуэтов в артистическом плавании. Украину представили сестры Марина и Владислава Алексеевы.

Украинки остались без медалей по итогам двух программ, сообщил портал Новини.LIVE.

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Марина и Владислава Алексеевы. Фото: Reuters

Место сестер Алексеевых

По итогам произвольной программы сестры Алексеи стали седьмыми. Ранее они показали пятый результат в технической программе.

По итогам двух программ украинский дуэт занял пятое место с 538,6684 баллами.

Первое место в соревновании дуэтов получила команда Китая — 566,4783, второй неожиданно стала Великобритания, выигравшая произвольную программу и в итоге набравшая 558,5367 баллов.

Бронзовые медали турнира дуэтов выиграли Нидерланды — 558,3963.

Отметим, что Алексеевы являются бронзовыми призерами Олимпийских игр Токио-2020 в группе, где соревнуются восемь пловчих.

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