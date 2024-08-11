Сестры Алексеевы раскритиковали судей за свое пятое место на Олимпиаде

Сестры Алексеевы. Фото: Reuters

По итогам соревнований дуэтов в артистическом плавании украинские сестры Марина и Владислава Алексеевы стали только пятыми. В сумме за техническую и произвольную программы пловчихи набрали 538.6684 балла.

При этом украинки остались сильно недовольны работой судей, передает Суспільне Спорт.

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Сестры Алексеевы. Фото: Reuters

Украинки недовольны судейством

По словам Марины Алексеевой, они с сестрой идеально выполнили всю программу, которую вместе с тренерами долго готовили.

"Очень хорошая постановка. Выкладывались по полной и сделали наш дуэт гармоничным, красивым, со сложностью, под музыку", — сказала Марина.

Владислава добавила, что они продемонстрировали интересные движения, выделялись, были креативными. Тренер сестер тоже осталась довольна и считает, что девушки выполнили свою программу лучше всех.

"Она не понимает, как вообще оценивают судьи, как можно ставить за высоту выше колена высшую оценку. Потому что есть шкала оценивания, за какую высоту ставить какую оценку", — рассказала Владислава.

Марина отметила, что их тренер думала написать протест из-за оценки, поскольку судьи не соблюдают шкалу оценивания.

"Сделали все от себя зависимое и счастливые от своего труда. А уж те, кто поставил такие оценки — пусть это будет на их совести", — сказала Марина.

Владислав считает, что судьи из Нидерландов и Великобритании с самого начала пытались вытащить свои сборные на подиум. Пострадали из-за их судейства Австрия и Украина, ставшие четвертыми и пятыми.

Марина также пожаловалась на изменения в правилах, сильно изменивших вид спорта.

"Такой вид спорта, что непонятно, куда он идет. Мы начинали заниматься не таким видом спорта, как он сейчас. Надеемся, что он будет прогрессировать и что-то изменится", — добавила Марина Алексеева.

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