Усик привел своего менеджера в Полесье: подробности назначения: подробности назначения

Владимир Кобельков, Александр Усик и Роман Зозуля. Фото: instagram.com/wkobelkov

В житомирском "Полесье" в сентябре обновился менеджерский состав. Одна из креатур принадлежала абсолютному чемпиону мира по боксу в супертяжелом весе Александру Усику.

О влиянии Усика на "Полесье" сообщил инсайдер Игорь Бурбас.

Усик привел своего менеджера в "Полесье"

Бурбас прокомментировал слухи о назначении комментатора Владимира Кобелькова на менеджерскую должность в "Полесье".

По информации Бурбаса, Кобельков войдет в структуру клуба, возглавив новый отдел скаутинга и селекции под руководством Вячеслава Шевчука.

"Владимир Кобельков заходит. Из того, что я слышал, он даже какой-то отдел создает. Он будет якобы в подчинении Вячеслава Шевчука. Он будет заниматься скаутингом, селекцией, чем-то таким", — сообщил инсайдер.

Бурбас подчеркнул, что Кобельков — близкий друг Усика, который три года продвигал его кандидатуру владельцу клуба Геннадию Буткевичу.

Также инсайдер считает, что назначение Кобелькова сблизит клуб с агентами Романом Зозулей и Евгением Коноплянкой.

