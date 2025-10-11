Усик привел своего менеджера в Полесье: подробности назначения: подробности назначения

Усик привел на должность в Полесье своего друга без опыта
В житомирском "Полесье" в сентябре обновился менеджерский состав. Одна из креатур принадлежала абсолютному чемпиону мира по боксу в супертяжелом весе Александру Усику.
О влиянии Усика на "Полесье" сообщил инсайдер Игорь Бурбас.
Усик привел своего менеджера в "Полесье"
Бурбас прокомментировал слухи о назначении комментатора Владимира Кобелькова на менеджерскую должность в "Полесье".
По информации Бурбаса, Кобельков войдет в структуру клуба, возглавив новый отдел скаутинга и селекции под руководством Вячеслава Шевчука.
"Владимир Кобельков заходит. Из того, что я слышал, он даже какой-то отдел создает. Он будет якобы в подчинении Вячеслава Шевчука. Он будет заниматься скаутингом, селекцией, чем-то таким", — сообщил инсайдер.
Бурбас подчеркнул, что Кобельков — близкий друг Усика, который три года продвигал его кандидатуру владельцу клуба Геннадию Буткевичу.
Также инсайдер считает, что назначение Кобелькова сблизит клуб с агентами Романом Зозулей и Евгением Коноплянкой.
