Україна
Усик привел на должность в Полесье своего друга без опыта

Усик привел на должность в Полесье своего друга без опыта

Дата публикации 11 октября 2025 15:32
Усик привел своего менеджера в Полесье: подробности назначения: подробности назначения
Владимир Кобельков, Александр Усик и Роман Зозуля. Фото: instagram.com/wkobelkov

В житомирском "Полесье" в сентябре обновился менеджерский состав. Одна из креатур принадлежала абсолютному чемпиону мира по боксу в супертяжелом весе Александру Усику.

О влиянии Усика на "Полесье" сообщил инсайдер Игорь Бурбас.

Читайте также:

Усик привел своего менеджера в "Полесье"

Бурбас прокомментировал слухи о назначении комментатора Владимира Кобелькова на менеджерскую должность в "Полесье".

По информации Бурбаса, Кобельков войдет в структуру клуба, возглавив новый отдел скаутинга и селекции под руководством Вячеслава Шевчука.

"Владимир Кобельков заходит. Из того, что я слышал, он даже какой-то отдел создает. Он будет якобы в подчинении Вячеслава Шевчука. Он будет заниматься скаутингом, селекцией, чем-то таким", — сообщил инсайдер.

Бурбас подчеркнул, что Кобельков — близкий друг Усика, который три года продвигал его кандидатуру владельцу клуба Геннадию Буткевичу.

Также инсайдер считает, что назначение Кобелькова сблизит клуб с агентами Романом Зозулей и Евгением Коноплянкой.

Напомним, Михаил Мудрик подвергся шуткам из-за "карьеры таксиста".

Защитник сборной Украины Илья Забарный подорожал на 13 млн евро.

футбол Александр Усик УПЛ Геннадий Буткевич Полесье
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
