Усик привів свого менеджера до Полісся: подробиці призначення

Володимир Кобельков, Олександр Усик та Роман Зозуля. Фото: instagram.com/wkobelkov

У житомирському "Поліссі" у вересні оновився менеджерський склад. Одна із креатур належала абсолютному чемпіону світу з боксу в суперважкій вазі Олександру Усику.

Про вплив Усика на "Полісся" повідомив інсайдер Ігор Бурбас.

Реклама

Читайте також:

Усик привів свого менеджера у "Полісся"

Бурбас прокоментував чутки про призначення коментатора Володимира Кобелькова на менеджерську посаду в "Поліссі".

За інформацією Бурбаса, Кобельков увійде до структури клубу, очоливши новий відділ скаутингу та селекції під керівництвом В’ячеслава Шевчука.

"Володимир Кобельков заходить. З того, що я чув, він навіть якийсь відділ створює. Він буде нібито в підпорядкуванні В’ячеслава Шевчука. Він буде займатися скаутингом, селекцією, чимось таким", — повідомив інсайдер.

Бурбас підкреслив, що Кобельков — близький друг Усика, який три роки просував його кандидатуру власнику клубу Геннадію Буткевичу.

Також інсайдер вважає, що призначення Кобелькова зблизить клуб з агентами Романом Зозулею та Євгеном Коноплянкою.

Нагадаємо, Михайло Мудрик піддався жартам через "кар'єру таксиста".

Захисник збірної України Ілля Забарний подорожчав на 13 млн євро.