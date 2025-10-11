Відео
Україна
Головна Спорт Усик привів на посаду в Полісся свого друга без досвіду

Усик привів на посаду в Полісся свого друга без досвіду

Ua ru
Дата публікації: 11 жовтня 2025 15:32
Усик привів свого менеджера до Полісся: подробиці призначення
Володимир Кобельков, Олександр Усик та Роман Зозуля. Фото: instagram.com/wkobelkov

У житомирському "Поліссі" у вересні оновився менеджерський склад. Одна із креатур належала абсолютному чемпіону світу з боксу в суперважкій вазі Олександру Усику.

Про вплив Усика на "Полісся" повідомив інсайдер Ігор Бурбас.

Усик привів свого менеджера у "Полісся"

Бурбас прокоментував чутки про призначення коментатора Володимира Кобелькова на менеджерську посаду в "Поліссі".

За інформацією Бурбаса, Кобельков увійде до структури клубу, очоливши новий відділ скаутингу та селекції під керівництвом В’ячеслава Шевчука.

"Володимир Кобельков заходить. З того, що я чув, він навіть якийсь відділ створює. Він буде нібито в підпорядкуванні В’ячеслава Шевчука. Він буде займатися скаутингом, селекцією, чимось таким", — повідомив інсайдер.

Бурбас підкреслив, що Кобельков — близький друг Усика, який три роки просував його кандидатуру власнику клубу Геннадію Буткевичу.

Також інсайдер вважає, що призначення Кобелькова зблизить клуб з агентами Романом Зозулею та Євгеном Коноплянкою.

футбол Олександр Усик УПЛ Генадій Буткевич Полісся
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
