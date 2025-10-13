Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт У Поліссі виник серйозний конфлікт між топменеджерами

У Поліссі виник серйозний конфлікт між топменеджерами

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 10:42
Буткевич намагається вирішити конфлікт між топменеджерами Полісся
Олександр Хацкевич (ліворуч), Геннадій Буткевич та Руслан Ротань. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Віцепрезидент "Полісся" Олександр Хацкевич та спортивний директор клубу В'ячеслав Шевчук незадоволені один одним. Їхній конфлікт тягнеться вже кілька років.

Після призначення Хацкевича в "Поліссі" конфлікт вплинув і на клуб, повідомив журналіст Ігор Бурбас.

Реклама
Читайте також:

Кадрове рішення Геннадія Буткевича про призначення колишнього гравця та тренера київського "Динамо" Олександра Хацкевича в "Полісся" може негативно позначитися на перспективах клубу. У цього фахівця виявилися складні стосунки з В'ячеславом Шевчуком, який працює в житомирському клубі.

Вячеслав Шевчук
В'ячеслав Шевчук (другий праворуч). Фото: instagram.com/fcpolissya/

Що сталося в "Поліссі"

Згідно з твердженням Ігора Бурбаса, конфлікт Олександра Хацкевича з В'ячеславом Шевчуком тягнеться з тих часів, коли вона спортсмена зустрічалися один з одним у рамках виставкових матчів ветеранів українського футболу. Обидва фахівці недолюблюють один одного, їхній конфлікт продовжує розвиватися.

Президент "Полісся" Геннадій Буткевич не став відразу звільняти одного зі своїх працівників. Він вирішив спробувати виправити ситуацію в інший спосіб. Власник клубу грає з Хацкевичем та Шевчуком у падл, причому ставить обох у пару проти себе. Таким чином Буткевич намагається навчити Хацкевича і Шевчука взаємодіяти в одній команді.

Після 8 турів у чемпіонаті України "Полісся" посідає 4 місце в таблиці. У наступному матчі житомирська команда зіграє проти донецького "Шахтаря" вдома, поєдинок відбудеться 18 жовтня.

Нагадаємо, в Україні з'явилася вулиця, названа на честь одного з лідерів національної команди з футболу.

Сестри Марина та Влада Алексіїви увійшли до списку найкрасивіших українських спортсменок.

спорт В'ячеслав Шевчук футбол Генадій Буткевич Полісся Олександр Хацкевич
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації