Буткевич намагається вирішити конфлікт між топменеджерами Полісся

Олександр Хацкевич (ліворуч), Геннадій Буткевич та Руслан Ротань. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Віцепрезидент "Полісся" Олександр Хацкевич та спортивний директор клубу В'ячеслав Шевчук незадоволені один одним. Їхній конфлікт тягнеться вже кілька років.

Після призначення Хацкевича в "Поліссі" конфлікт вплинув і на клуб, повідомив журналіст Ігор Бурбас.

Кадрове рішення Геннадія Буткевича про призначення колишнього гравця та тренера київського "Динамо" Олександра Хацкевича в "Полісся" може негативно позначитися на перспективах клубу. У цього фахівця виявилися складні стосунки з В'ячеславом Шевчуком, який працює в житомирському клубі.

В'ячеслав Шевчук (другий праворуч). Фото: instagram.com/fcpolissya/

Що сталося в "Поліссі"

Згідно з твердженням Ігора Бурбаса, конфлікт Олександра Хацкевича з В'ячеславом Шевчуком тягнеться з тих часів, коли вона спортсмена зустрічалися один з одним у рамках виставкових матчів ветеранів українського футболу. Обидва фахівці недолюблюють один одного, їхній конфлікт продовжує розвиватися.

Президент "Полісся" Геннадій Буткевич не став відразу звільняти одного зі своїх працівників. Він вирішив спробувати виправити ситуацію в інший спосіб. Власник клубу грає з Хацкевичем та Шевчуком у падл, причому ставить обох у пару проти себе. Таким чином Буткевич намагається навчити Хацкевича і Шевчука взаємодіяти в одній команді.

Після 8 турів у чемпіонаті України "Полісся" посідає 4 місце в таблиці. У наступному матчі житомирська команда зіграє проти донецького "Шахтаря" вдома, поєдинок відбудеться 18 жовтня.

