В Україні з'явилася вулиця на честь гравця збірної Маліновського

Руслан Маліновський перед тренуванням. Фото: instagram.com/uafukraine/

В Україні з'явилася вулиця на честь одного з футболістів національної команди. При цьому не йдеться про перейменування, що створює курйозний прецедент.

Йдеться про вихованця донецького "Шахтаря" Руслана Малиновського, повідомляє портал Новини.LIVE.

У селі Почапинці Жмиринського району Вінницької області є вулиця, названа на честь радянського воєначальника, Маршала СРСР Родіона Малиновського, який народився та виріс в Одесі. Місцевій владі надійшла директива про перейменування цієї вулиці в рамках боротьби з радянською спадщиною. Однак запит було проігноровано через дивний привід.

Руслан Маліновський у складі "Дженоа". Фото: Reuters/Ciro De Luca

До чого тут Руслан Маліновський

Секретар міської ради Почапинців Вадим Кожуховський, що необхідність перейменування вулиці Малиновського опинилася під сумнівом. Як причину він навів той факт, що ця вулиця має назву не на честь Родіона Малиновського, а на честь футболіста збірної України Руслана Маліновського.

Відповідь Вадима Кожуховського. Скріншот Telegram

Півзахисник "Дженоа" жодного стосунку до Вінницької області не має. Він народився в Житомирі, виступав у "Шахтарі", "Зорі" та "Севастополі", після чого побудував вдалу кар'єру за кордоном. Маліновський виступав у "Генку", "Аталанті" та "Марселі", а зараз захищає кольори команди італійської Серії А.

Саме Руслан Маліновський став героєм нещодавнього матчу збірної України проти Ісландії (5:3) у відборі на Кубок Світу-2026. Проблема полягає ще й у тому, що в українській мові прізвища Маршала СРСР та футболіста національної збірної пишуться по-різному.

