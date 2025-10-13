Видео
Главная Спорт Улица в честь Малиновского в Украине — что известно

Улица в честь Малиновского в Украине — что известно

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 10:03
В Украине появилась улица в честь игрока сборной Малиновского
Руслан Малиновский перед тренировкой. Фото: instagram.com/uafukraine/

В Украине появилась улица в честь одного из футболистов национальной команды. При этом речь не идет о переименовании, что создает курьезный прецедент. 

Речь идет о воспитаннике донецкого "Шахтера" Руслане Малиновском, сообщает портал Новини.LIVE

Читайте также:

В селе Почапинцы Жмиринского района Винницкой области есть улица, названная в честь советского военачальника, Маршала СССР Родиона Малиновского, который родился и вырос в Одессе. Местным властям поступила директива о переименовании этой улицы в рамках борьбы с советским наследием. Однако запрос был проигнорирован из-за странного предлога. 

Руслан Малиновский
Руслан Малиновский в составе "Дженоа". Фото: Reuters/Ciro De Luca

Причем тут Руслан Малиновский 

Секретарь городского совета Почапинцев Вадим Кожуховский, что необходимость переименования улицы Малиновского оказалась под сомнением. В качестве причины он привел тот факт, что эта улица носит название не в честь Родиона Малиновского, а в честь футболиста сборной Украины Руслана Малиновского. 

Руслан Малиновский
Ответ Вадима Кожуховского. Скриншот Telegram

Полузащитник "Дженоа" никакого отношения к Винницкой области не имеет. Он родился в Житомире, выступал в "Шахтере", "Заре" и "Севастополе", после чего построил удачную карьеру за границей. Малиновский выступал в "Генке", "Аталанте" и "Марселе", а сейчас защищает цвета команды итальянской Серии А. 

Именно Руслан Малиновский стал героем недавнего матча сборной Украины против Исландии (5:3) в отборе на Кубок Мира-2026. Проблема заключается еще и в том, что в украинском языке фамилии Маршала СССР и футболиста национальной сборной пишутся по-разному. 

Напомним, мы подробно рассказали об известных украинских спортсменках сестрах Алексеевых. 

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко объяснил, как надо поступить с тренером команды Сергеем Ребровым. 

спорт футбол Винница Сборная Украины по футболу Дженоа Руслан Малиновский
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
