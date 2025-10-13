В Украине появилась улица в честь игрока сборной Малиновского

Руслан Малиновский перед тренировкой. Фото: instagram.com/uafukraine/

В Украине появилась улица в честь одного из футболистов национальной команды. При этом речь не идет о переименовании, что создает курьезный прецедент.

Речь идет о воспитаннике донецкого "Шахтера" Руслане Малиновском, сообщает портал Новини.LIVE.

В селе Почапинцы Жмиринского района Винницкой области есть улица, названная в честь советского военачальника, Маршала СССР Родиона Малиновского, который родился и вырос в Одессе. Местным властям поступила директива о переименовании этой улицы в рамках борьбы с советским наследием. Однако запрос был проигнорирован из-за странного предлога.

Руслан Малиновский в составе "Дженоа". Фото: Reuters/Ciro De Luca

Причем тут Руслан Малиновский

Секретарь городского совета Почапинцев Вадим Кожуховский, что необходимость переименования улицы Малиновского оказалась под сомнением. В качестве причины он привел тот факт, что эта улица носит название не в честь Родиона Малиновского, а в честь футболиста сборной Украины Руслана Малиновского.

Ответ Вадима Кожуховского. Скриншот Telegram

Полузащитник "Дженоа" никакого отношения к Винницкой области не имеет. Он родился в Житомире, выступал в "Шахтере", "Заре" и "Севастополе", после чего построил удачную карьеру за границей. Малиновский выступал в "Генке", "Аталанте" и "Марселе", а сейчас защищает цвета команды итальянской Серии А.

Именно Руслан Малиновский стал героем недавнего матча сборной Украины против Исландии (5:3) в отборе на Кубок Мира-2026. Проблема заключается еще и в том, что в украинском языке фамилии Маршала СССР и футболиста национальной сборной пишутся по-разному.

