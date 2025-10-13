Відео
Дата публікації: 13 жовтня 2025 12:43
Асистент Шовковського розповів, як адаптується в Динамо
Мацей Кендзьорек під час тренування. Фото: пресслужба "Динамо"

Польський тренер Мацей Кендзьорек, який приєднався до штабу київського "Динамо" наприкінці серпня, розповів про свої перші враження від роботи в українському клубі.

Він зізнався, що перехід до команди став важливим кроком у його кар'єрі та дав йому безцінний досвід в умовах, коли український футбол продовжує жити всупереч війні, повідомляє "Динамо Київ від Шурика".

Читайте також:

Запрошення з Києва стало для Мацея Кендзьорека серйозним викликом і можливістю розвиватися на міжнародному рівні. Він зазначив, що зважав на всі обставини, включно з безпекою та постійними переїздами, але бажання працювати в такій титулованій команді виявилося сильнішим за сумніви.

Мацей Кендзерек
Мацей Кендзьорек та Олександр Шовковський. Фото: пресслужба "Динамо"

Враження польського тренера від "Динамо"

Кендзьорек додав, що атмосфера в клубі справляє сильне враження, а рівень гравців відповідає високим стандартам європейського футболу. Він наголосив, що "Динамо" навіть у нинішніх умовах зберігає амбіції та залишається важливим символом для всієї країни.

Окремо тренер відзначив ставлення українців до пам'яті загиблих і наголосив, що присутність війни відчувається буквально в кожному дні, але при цьому футбол допомагає людям не втрачати віру і продовжувати жити. Кендзьорек назвав це однією з головних причин, чому чемпіонат України сьогодні має особливе значення.

"Для мене робота в "Динамо" — це не просто нова посада, а важливий життєвий досвід. Я намагаюся вчити мову і все краще розуміти місцеву культуру. Команда працює з великою самовіддачею, і я пишаюся бути її частиною. Це крок уперед, який багато чому мене вчить як тренера і як людину", — розповів Кендзьорек.

Нагадаємо, у житомирському "Поліссі" виникла серйозна проблема, яку частково спровокував колишній тренер "Динамо".

Тим часом в Україні з'явилася вулиця, яку називають ім'ям героя матчу проти Ісландії.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
