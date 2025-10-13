Видео
Видео

Главная Спорт Украинка и россиянка объединились и выиграли теннисный турнир

Украинка и россиянка объединились и выиграли теннисный турнир

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 13:37
Украинка Страхова и россиянка Тихонова выиграли теннисный турнир в США
Валерия Страхова отбивает удар соперницы. Фото: Buda Mendes/Getty Images for ITF

Украинка Валерия Страхова и россиянка Анастасия Тихонова выиграли парный теннисный турнир ITF W100 в Эдмонтоне, США.

Для дуэта это первый совместный титул с 2022 года, сообщает портал Новини.LIVE.

В финале соревнований спортсменки обыграли австралийку Оливию Гадэки и Оливию Линсер из Польши со счетом 6:3, 6:7(2), 10:8. Турнир завершился в американском городе Эдмонд. 

Валерия Страхова
Валерия Страхова во время подачи. Фото: Christian Bruna/Getty Images for ITF

Анастасия Тихонова занимает 335-е место в одиночном рейтинге WTA, а Валерия Страхова находится на 329-й позиции. Для обеих теннисисток победа в Эдмонде стала первым совместным успехом за последние два года. В рейтинге WTA 24-летняя Тихонова занимает 335-е место, а 30-летняя Страхова — 329-е место. 

Теннисистки уже выступали в паре

Страхова и Тихонова ранее выступали в паре до 2022 года, однако с начала полномасштабной войны России против Украины их пути на корте не пересекались. Турнир в Эдмонде стал первым случаем их объединения с тех пор.

Победа принесла дуэту 160 рейтинговых очков в зачет парного рейтинга WTA и денежный приз от организаторов турнира. 

США спорт Теннис украинские теннисисты сборная Украины по теннису
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
