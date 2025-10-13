Відео
Україна
Головна Спорт Українка та росіянка об'єдналися і виграли тенісний турнір

Українка та росіянка об'єдналися і виграли тенісний турнір

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 13:37
Українка Страхова та росіянка Тихонова виграли тенісний турнір у США
Валерія Страхова відбиває удар суперниці. Фото: Buda Mendes/Getty Images for ITF

Українка Валерія Страхова та росіянка Анастасія Тихонова виграли парний тенісний турнір ITF W100 в Едмонтоні, США.

Для дуету це перший спільний титул із 2022 року, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

У фіналі змагань спортсменки обіграли австралійку Олівію Гадекі та Олівію Лінсер із Польщі з рахунком 6:3, 6:7(2), 10:8. Турнір завершився в американському місті Едмонд.

Валерия Страхова
Валерія Страхова під час подачі. Фото: Christian Bruna/Getty Images for ITF

Анастасія Тихонова посідає 335-те місце в одиночному рейтингу WTA, а Валерія Страхова перебуває на 329-й позиції. Для обох тенісисток перемога в Едмонді стала першим спільним успіхом за останні два роки. У рейтингу WTA 24-річна Тихонова посідає 335-те місце, а 30-річна Страхова — 329-те місце.

Тенісистки вже виступали в парі

Страхова та Тихонова раніше виступали в парі до 2022 року, проте з початку повномасштабної війни Росії проти України їхні шляхи на корті не перетиналися. Турнір в Едмонді став першим випадком їхнього об'єднання відтоді.

Перемога принесла дуету 160 рейтингових очок у залік парного рейтингу WTA та грошовий приз від організаторів турніру.

США спорт Теніс українські тенісисти збірна України з теннісу
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
