Маліновський оцінив шанси збірної України вийти на ЧС-2026

Маліновський здивував причиною перемоги України над Азербайджаном
Півзахисник збірної України Руслан Маліновський підбив підсумки матчу проти Азербайджану (2:1), у якому став автором переможного гола та результативної передачі. Повернення в національну команду після року перерви він назвав емоційним та важливим.
Саме Маліновський був визнаний найкращим гравцем матчу за версією вболівальників, повідомляє UA-Футбол.
Руслан Маліновський зазначив, що його команда відчула тиск після перемоги над Ісландією, адже потрібно було підтвердити результат. Україна домінувала в першому таймі, але не реалізовані моменти додали нервозності. Півзахисник "Дженоа" підкреслив, що в таких матчах багато що вирішують епізоди.
Кого похвалив Маліновський
Футболіст зазначив, що відсутність кількох лідерів атаки змусила команду перебудуватися. Однак молоді гравці впоралися, і згуртованість колективу допомогла дотиснути суперника. Особливу похвалу він адресував Олексію Гуцуляку, відзначивши його прогрес та самовіддачу.
Також Малиновський нагадав, що групова стадія ще далека від завершення. Він заявив, що важливо зберігати концентрацію і бути готовими до поєдинків проти Франції та Ісландії, адже саме вони визначать шанси України на вихід на чемпіонат світу.
"Дуже радий забити й допомогти команді. У нас чудова атмосфера, хлопці підтримують один одного, попри травми лідерів. Азербайджан грав компактно, і було непросто знайти вільний простір. Але ми показали характер та заслужено перемогли. Головне, це зберегти цей настрій до кінця відбору, адже все найважливіше ще попереду", — заявив Руслан Маліновський.
Збірна України зіграє наступний матч відбору на ЧС-2026 із Францією на виїзді 13 листопада.
