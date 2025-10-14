Відео
Україна
Маліновський здивував причиною перемоги України над Азербайджаном

Маліновський здивував причиною перемоги України над Азербайджаном

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 09:44
Маліновський оцінив шанси збірної України вийти на ЧС-2026
Руслан Маліновський йде від суперників. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський підбив підсумки матчу проти Азербайджану (2:1), у якому став автором переможного гола та результативної передачі. Повернення в національну команду після року перерви він назвав емоційним та важливим.

Саме Маліновський був визнаний найкращим гравцем матчу за версією вболівальників, повідомляє UA-Футбол.

Читайте також:

Руслан Маліновський зазначив, що його команда відчула тиск після перемоги над Ісландією, адже потрібно було підтвердити результат. Україна домінувала в першому таймі, але не реалізовані моменти додали нервозності. Півзахисник "Дженоа" підкреслив, що в таких матчах багато що вирішують епізоди.

Кого похвалив Маліновський

Футболіст зазначив, що відсутність кількох лідерів атаки змусила команду перебудуватися. Однак молоді гравці впоралися, і згуртованість колективу допомогла дотиснути суперника. Особливу похвалу він адресував Олексію Гуцуляку, відзначивши його прогрес та самовіддачу.

Руслан Малиновский
Суперники не могли впоратися з Маліновським без порушення правил. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Також Малиновський нагадав, що групова стадія ще далека від завершення. Він заявив, що важливо зберігати концентрацію і бути готовими до поєдинків проти Франції та Ісландії, адже саме вони визначать шанси України на вихід на чемпіонат світу.

"Дуже радий забити й допомогти команді. У нас чудова атмосфера, хлопці підтримують один одного, попри травми лідерів. Азербайджан грав компактно, і було непросто знайти вільний простір. Але ми показали характер та заслужено перемогли. Головне, це зберегти цей настрій до кінця відбору, адже все найважливіше ще попереду", — заявив Руслан Маліновський.

Збірна України зіграє наступний матч відбору на ЧС-2026 із Францією на виїзді 13 листопада.

Нагадаємо, Сергій Ребров відверто оцінив гру своїх підопічних у поєдинку з Азербайджаном.

До цього журналіст Ігор Бурбас назвав ключовий фактор, який приніс успіх збірній України в жовтні.

спорт футбол Збірна України з футболу Руслан Маліновський ЧС-2026 з футболу
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
