Головна Спорт Відома реальна причина перемоги України над Ісландією

Відома реальна причина перемоги України над Ісландією

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 21:01
Бурбас назвав справжню причину перемоги України над Ісландією
Ілля Забарний та Руслан Маліновський. Фото: instagram.com/uafukraine/

Збірна України впевнено обіграла Ісландію в Рейк'явіку та повернула собі шанси на вихід до фінальної частини чемпіонату світу 2026 року. Ця перемога стала першою для команди Сергія Реброва в нинішньому відбірковому циклі та дозволила скоротити відставання від лідерів групи.

Після матчу аналітики та вболівальники активно обговорюють не тільки якість гри, а й приховані деталі, які могли вплинути на результат, повідомив журналіст Ігор Бурбас.

Читайте також:

Зокрема, увагу привернув несподіваний факт, пов'язаний із відсутністю одного з членів тренерського штабу. За інформацією джерел, під час поїздки до Ісландії у складі делегації збірної не було аналітика Гліба Платова, який відповідає за підготовку тактичних даних та статистичних розборів суперників. Асистент Сергія Реброва залишився на базі в Польщі через хворобу і не був присутній на стадіоні під час матчу.

Глеб Платов
Гліб Платов під час матчу. Фото: Instagram

Цікаво, що саме за його відсутності збірна України вперше зуміла домогтися перемоги у відборі. У соціальних мережах цей факт уже викликав хвилю іронії та суперечок, хоча офіційних коментарів від штабу з цього приводу поки що немає.

Справжня причина перемоги збірної України

Платов залишається частиною тренерського штабу та продовжує роботу дистанційно. Однак збіг між його відсутністю та результатом команди став приводом для жартів в українській футбольній спільноті. При цьому фахівці зазначають, що в Рейк'явіку збірна зіграла дисципліновано, з чіткою структурою та максимальною концентрацією, що й стало ключем до успіху.

Гліб Платов — український футбольний аналітик та асистент головного тренера збірної Сергія Реброва. До його обов'язків входить детальний аналіз матчів суперників, збір статистичних даних і підготовка тактичних звітів для штабу національної команди. До роботи в збірній Платов співпрацював із кількома клубами УПЛ та вважався одним із найпрогресивніших фахівців у сфері футбольної аналітики в Україні.

Нагадаємо, раніше колишній тренер "синьо-жовтих" Мирон Маркевич здивував команду несподіваним вчинком.

А асистент головного тренера київського "Динамо" Мацей Кендзьорек уперше зізнався, чому приїхав в Україну.

спорт футбол Збірна України з футболу Сергій Ребров ЧС-2026 з футболу
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
