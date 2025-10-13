Відео
Головна Спорт Маркевич вийшов на поле та показав клас гравцям збірної України

Маркевич вийшов на поле та показав клас гравцям збірної України

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 16:39
Маркевич вийшов на поле та показав клас гравцям збірної України
Мирон Маркевич під час матчу. Фото: УНІАН

Національна команда України серед ветеранів провела благодійний матч проти ветеранів клубу "Самбір", завершивши зустріч перемогою з рахунком 3:1.

Поєдинок пройшов на підтримку українських військових та став частиною турне ветеранської збірної, спрямованого на збір допомоги для ЗСУ, повідомляє портал Новини.LIVE.

На поле вийшло відразу кілька відомих у минулому футболістів та тренерів. Серед них Едуард Цихмейструк, Сергій Погорілий, В'ячеслав Свідерський, Юрій Максимов, Геннадій Медведєв, Віталій Самойлов, Сергій Задорожний, Андрій Полунін, Іван Кривошеєнко, Володимир Лисенко та Костянтин Сахаров.

Мирон Маркевич
Мирон Маркевич під час тренування. Фото: УНІАН

Маркевич у повному порядку

Голи у складі збірної ветеранів України забили Володимир Лисенко, Віталій Самойлов та Юрій Максимов. Гра пройшла в дружній атмосфері, а всі кошти, зібрані в рамках заходу, будуть спрямовані на потреби українських захисників.

Особливу увагу привернув вихід на поле 74-річного Мирона Маркевича, який, попри вік, показав чудову фізичну форму та активність у грі. Його участь стала символом стійкості та відданості українському футболу, а також натхненням для молодих гравців та вболівальників.

Мирон Маркевич — один із найшанованіших тренерів в історії українського футболу. За свою кар'єру він очолював львівські "Карпати", харківський "Металіст" та дніпровський "Дніпро", з яким дійшов до фіналу Ліги Європи 2015 року. Під його керівництвом команди не раз посідали призові місця в чемпіонаті України та демонстрували атакувальний, видовищний стиль гри.

спорт футбол Збірна України з футболу тренер Мирон Маркевич
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
