Маркевич вийшов на поле та показав клас гравцям збірної України
Національна команда України серед ветеранів провела благодійний матч проти ветеранів клубу "Самбір", завершивши зустріч перемогою з рахунком 3:1.
Поєдинок пройшов на підтримку українських військових та став частиною турне ветеранської збірної, спрямованого на збір допомоги для ЗСУ, повідомляє портал Новини.LIVE.
На поле вийшло відразу кілька відомих у минулому футболістів та тренерів. Серед них Едуард Цихмейструк, Сергій Погорілий, В'ячеслав Свідерський, Юрій Максимов, Геннадій Медведєв, Віталій Самойлов, Сергій Задорожний, Андрій Полунін, Іван Кривошеєнко, Володимир Лисенко та Костянтин Сахаров.
Маркевич у повному порядку
Голи у складі збірної ветеранів України забили Володимир Лисенко, Віталій Самойлов та Юрій Максимов. Гра пройшла в дружній атмосфері, а всі кошти, зібрані в рамках заходу, будуть спрямовані на потреби українських захисників.
Особливу увагу привернув вихід на поле 74-річного Мирона Маркевича, який, попри вік, показав чудову фізичну форму та активність у грі. Його участь стала символом стійкості та відданості українському футболу, а також натхненням для молодих гравців та вболівальників.
Мирон Маркевич — один із найшанованіших тренерів в історії українського футболу. За свою кар'єру він очолював львівські "Карпати", харківський "Металіст" та дніпровський "Дніпро", з яким дійшов до фіналу Ліги Європи 2015 року. Під його керівництвом команди не раз посідали призові місця в чемпіонаті України та демонстрували атакувальний, видовищний стиль гри.
