Україна
Сабо назвав рахунок матчу Україна — Азербайджан

Сабо назвав рахунок матчу Україна — Азербайджан

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 14:31
Сабо розповів, хто має зіграти в атаці збірної України
Сергій Ребров керує тренуванням. Фото: instagram.com/uafukraine/

Колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо поділився очікуваннями від майбутнього матчу національної команди проти Азербайджану у відборі на чемпіонат світу 2026 року.

На думку експерта, перемога в цій зустрічі має ключове значення для продовження боротьби за друге місце в групі, повідомляє Blik.ua.

Читайте також:

Йожеф Сабо вважає, що стартову позицію в атаці має посісти Артем Довбик, який якнайкраще підходить під стиль гри з великою кількістю навісів та передач у штрафний майданчик. Він зазначив, що саме за такого підходу нападник може реалізувати свій шанс та забити важливий гол.

Артем Довбик
Артем Довбик працює на тренуванні. Фото: instagram.com/uafukraine/

Який матч чекає на збірну України

При цьому фахівець висловив сумнів, що травма Георгія Судакова серйозно послабить збірну України. Сабо зазначив, що півзахисник не проявив себе в матчі з Ісландією, тоді як Микола Шапаренко та Назар Волошин діяли активніше і корисніше в атаці.

Руслан Малиновский
Герой матчу з Ісландією Руслан Маліновський. Фото: instagram.com/uafukraine/

Також екснаставник національної команди зазначив, що в матчі проти Азербайджану важливу роль зіграє Руслан Малиновський. Сабо назвав його ключовим гравцем середньої лінії, який здатний узяти на себе гру, задати темп та вирішити результат зустрічі завдяки потужному удару з лівої ноги.

"Упевнений, що Україна переможе з рахунком 3:0. Команда покаже характер, спортивну злість та правильний настрій. Ці три очки потрібні, як повітря, адже гра з Ісландією буде вирішальною. Вірю, що ми впораємося і втримаємо шанси на друге місце", — заявив Сабо.

Нагадаємо, асистент головного тренера київського "Динамо" вперше розповів про свою роль в українській команді.

Голова "Полісся" Геннадій Буткевич намагається примирити Олександра Хацкевича та В'ячеслава Шевчука в "Поліссі".

спорт футбол Збірна України з футболу ЧС-2026 з футболу Йожеф Сабо
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
