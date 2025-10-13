Сабо розповів, хто має зіграти в атаці збірної України

Сабо назвав рахунок матчу Україна — Азербайджан
Колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо поділився очікуваннями від майбутнього матчу національної команди проти Азербайджану у відборі на чемпіонат світу 2026 року.
На думку експерта, перемога в цій зустрічі має ключове значення для продовження боротьби за друге місце в групі, повідомляє Blik.ua.
Йожеф Сабо вважає, що стартову позицію в атаці має посісти Артем Довбик, який якнайкраще підходить під стиль гри з великою кількістю навісів та передач у штрафний майданчик. Він зазначив, що саме за такого підходу нападник може реалізувати свій шанс та забити важливий гол.
Який матч чекає на збірну України
При цьому фахівець висловив сумнів, що травма Георгія Судакова серйозно послабить збірну України. Сабо зазначив, що півзахисник не проявив себе в матчі з Ісландією, тоді як Микола Шапаренко та Назар Волошин діяли активніше і корисніше в атаці.
Також екснаставник національної команди зазначив, що в матчі проти Азербайджану важливу роль зіграє Руслан Малиновський. Сабо назвав його ключовим гравцем середньої лінії, який здатний узяти на себе гру, задати темп та вирішити результат зустрічі завдяки потужному удару з лівої ноги.
"Упевнений, що Україна переможе з рахунком 3:0. Команда покаже характер, спортивну злість та правильний настрій. Ці три очки потрібні, як повітря, адже гра з Ісландією буде вирішальною. Вірю, що ми впораємося і втримаємо шанси на друге місце", — заявив Сабо.
