Сабо рассказал, кто должен сыграть в атаке сборной Украины

Сергей Ребров руководит тренировкой. Фото: instagram.com/uafukraine/

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился ожиданиями от предстоящего матча национальной команды против Азербайджана в отборе на чемпионат мира 2026 года.

По мнению эксперта, победа в этой встрече имеет ключевое значение для продолжения борьбы за второе место в группе, сообщает Blik.ua.

Йожеф Сабо считает, что стартовую позицию в атаке должен занять Артем Довбик, который лучше подходит под стиль игры с большим количеством навесов и передач в штрафную. Он отметил, что именно при таком подходе нападающий может реализовать свой шанс и забить важный гол.

Артем Довбик работает на тренировке. Фото: instagram.com/uafukraine/

Какой матч ждет сборную Украины

При этом специалист выразил сомнение, что травма Георгия Судакова серьезно ослабит сборную Украины. Сабо отметил, что полузащитник не проявил себя в матче с Исландией, тогда как Николай Шапаренко и Назар Волошин действовали активнее и полезнее в атаке.

Герой матча с Исландией Руслан Малиновский. Фото: instagram.com/uafukraine/

Также экс-наставник национальной команды отметил, что в матче против Азербайджана важную роль сыграет Руслан Малиновский. Сабо назвал его ключевым игроком средней линии, который способен взять на себя игру, задать темп и решить исход встречи благодаря мощному удару с левой ноги.

"Уверен, что Украина победит со счетом 3:0. Команда покажет характер, спортивную злость и правильный настрой. Эти три очка нужны, как воздух, ведь игра с Исландией будет решающей. Верю, что мы справимся и удержим шансы на второе место", — заявил Сабо.

