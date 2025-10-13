Видео
Сабо назвал счет матча Украина — Азербайджан

Сабо назвал счет матча Украина — Азербайджан

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 14:31
Сабо рассказал, кто должен сыграть в атаке сборной Украины
Сергей Ребров руководит тренировкой. Фото: instagram.com/uafukraine/

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился ожиданиями от предстоящего матча национальной команды против Азербайджана в отборе на чемпионат мира 2026 года.

По мнению эксперта, победа в этой встрече имеет ключевое значение для продолжения борьбы за второе место в группе, сообщает Blik.ua.

Йожеф Сабо считает, что стартовую позицию в атаке должен занять Артем Довбик, который лучше подходит под стиль игры с большим количеством навесов и передач в штрафную. Он отметил, что именно при таком подходе нападающий может реализовать свой шанс и забить важный гол. 

Артем Довбик
Артем Довбик работает на тренировке. Фото: instagram.com/uafukraine/

Какой матч ждет сборную Украины

При этом специалист выразил сомнение, что травма Георгия Судакова серьезно ослабит сборную Украины. Сабо отметил, что полузащитник не проявил себя в матче с Исландией, тогда как Николай Шапаренко и Назар Волошин действовали активнее и полезнее в атаке. 

Руслан Малиновский
Герой матча с Исландией Руслан Малиновский. Фото: instagram.com/uafukraine/

Также экс-наставник национальной команды отметил, что в матче против Азербайджана важную роль сыграет Руслан Малиновский. Сабо назвал его ключевым игроком средней линии, который способен взять на себя игру, задать темп и решить исход встречи благодаря мощному удару с левой ноги.

"Уверен, что Украина победит со счетом 3:0. Команда покажет характер, спортивную злость и правильный настрой. Эти три очка нужны, как воздух, ведь игра с Исландией будет решающей. Верю, что мы справимся и удержим шансы на второе место", — заявил Сабо.  

Напомним, ассистент главного тренера киевского "Динамо" впервые рассказал о своей роли в украинской команде. 

Глава "Полесья" Геннадий Буткевич пытается примирить Александра Хацкевича и Вячеслава Шевчука в "Полесье". 

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
