Маркевич вышел на поле и показал класс игрокам сборной Украины

Мирон Маркевич во время матча. Фото: УНИАН

Национальная команда Украины среди ветеранов провела благотворительный матч против ветеранов клуба "Самбор", завершив встречу победой со счетом 3:1.

Поединок прошел в поддержку украинских военных и стал частью турне ветеранской сборной, направленного на сбор помощи для ЗСУ, сообщает портал Новини.LIVE.

На поле вышло сразу несколько известных в прошлом футболистов и тренеров. Среди них Эдуард Цыхмейструк, Сергей Погорелый, Вячеслав Свидерский, Юрий Максимов, Геннадий Медведев, Виталий Самойлов, Сергей Задорожный, Андрей Полунин, Иван Кривошеенко, Владимир Лысенко и Константин Сахаров.

Мирон Маркевич во время тренировки. Фото: УНИАН

Маркевич в полном порядке

Голы в составе сборной ветеранов Украины забили Владимир Лысенко, Виталий Самойлов и Юрий Максимов. Игра прошла в дружественной атмосфере, а все средства, собранные в рамках мероприятия, будут направлены на нужды украинских защитников.

Особое внимание привлек выход на поле 74-летнего Мирона Маркевича, который несмотря на возраст показал отличную физическую форму и активность в игре. Его участие стало символом стойкости и преданности украинскому футболу, а также вдохновением для молодых игроков и болельщиков.

Мирон Маркевич — один из самых уважаемых тренеров в истории украинского футбола. За свою карьеру он возглавлял львовские "Карпаты", харьковский "Металлист" и днепровский "Днепр", с которым дошел до финала Лиги Европы в 2015 году. Под его руководством команды не раз занимали призовые места в чемпионате Украины и демонстрировали атакующий, зрелищный стиль игры.

