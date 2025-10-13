Відео
Головна Спорт Стартовий склад збірної України на матч з Азербайджаном — деталі

Стартовий склад збірної України на матч з Азербайджаном — деталі

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 20:18
Ребров назвав стартовий склад збірної України на матч ЧС-2026
Тренер Сергій Ребров під час пресконференції. Фото: FRANCK FIFE/AFP via Getty Images

У рамках відбору на Кубок Світу-2026 збірна України зустрінеться в Польщі з Азербайджаном. "Синьо-жовті" після яскравої перемоги над Азербайджаном знову претендують на вихід на Мундіаль.

Тренери обох команд назвали стартові склади на це протистояння, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Читайте також:

Порівняно з нещодавньою грою проти Ісландії (5:3) у заявці збірної України відбулося кілька замін. Травмований Георгій Судаков поїхав із національної команди, натомість Єгор Ярмолюк встиг відновитися.

Илья Забарный
Ілля Забарний на тренуванні. Фото: instagram.com/uafukraine/

Склади на матч Україна — Азербайджан

Збірна України: Трубін — Конопля, Забарний, Матвієнко (капітан), Миколенко — Ярмолюк — Маліновський, Очеретько — Гуцуляк, Волошин — Довбик.

Тренер: Сергій Ребров.

Збірна Азербайджану: Магомедалієв — А. Хусейнов, Кривоцюк, Мастафазаде, Бадалов, Джафаргулієв — Т. Байрамов, Хайбулаєв, Махмудов (капітан), Нурієв — Ахундзаде.

Тренер: Айхан Аббасов.

Перед стартом матчу "синьо-жовті" посідали друге місце в турнірній таблиці. Однак перший поєдинок з Азербайджаном підопічні Сергія Реброва зіграли з рахунком 1:1.

Нагадаємо, колишній наставник збірної України Мирон Маркевич вийшов на поле, щоб продемонструвати нинішньому поколінню футболістів інтелектуальний футбол.

Тим часом польський помічник Олександра Шовковського в "Динамо" пояснив причину переїзду в Україну.

спорт футбол Збірна України з футболу Сергій Ребров ЧС-2026 з футболу
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
