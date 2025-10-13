Ребров назвав стартовий склад збірної України на матч ЧС-2026

Стартовий склад збірної України на матч з Азербайджаном — деталі
У рамках відбору на Кубок Світу-2026 збірна України зустрінеться в Польщі з Азербайджаном. "Синьо-жовті" після яскравої перемоги над Азербайджаном знову претендують на вихід на Мундіаль.
Тренери обох команд назвали стартові склади на це протистояння, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Порівняно з нещодавньою грою проти Ісландії (5:3) у заявці збірної України відбулося кілька замін. Травмований Георгій Судаков поїхав із національної команди, натомість Єгор Ярмолюк встиг відновитися.
Склади на матч Україна — Азербайджан
Збірна України: Трубін — Конопля, Забарний, Матвієнко (капітан), Миколенко — Ярмолюк — Маліновський, Очеретько — Гуцуляк, Волошин — Довбик.
Тренер: Сергій Ребров.
Збірна Азербайджану: Магомедалієв — А. Хусейнов, Кривоцюк, Мастафазаде, Бадалов, Джафаргулієв — Т. Байрамов, Хайбулаєв, Махмудов (капітан), Нурієв — Ахундзаде.
Тренер: Айхан Аббасов.
Перед стартом матчу "синьо-жовті" посідали друге місце в турнірній таблиці. Однак перший поєдинок з Азербайджаном підопічні Сергія Реброва зіграли з рахунком 1:1.
