Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч ЧМ-2026

Стартовый состав сборной Украины на матч с Азербайджаном — детали
В рамках отбора на Кубок Мира-2026 сборная Украины встретится в Польше с Азербайджаном. "Сине-желтые" после яркой победы над Азербайджаном снова претендуют на выход на Мундиаль.
Тренеры обеих команд назвали стартовые составы на это противостояние, сообщает официальный сайт УЕФА.
По сравнению с недавней игрой против Исландии (5:3) в заявке сборной Украины произошло несколько замен. Травмированный Георгий Судаков уехал из национальной команды, зато Егор Ярмолюк успел восстановиться.
Составы на матч Украина — Азербайджан
Сборная Украины: Трубин — Конопля, Забарный, Матвиенко (капитан), Миколенко — Ярмолюк — Малиновский, Очеретько — Гуцуляк, Волошин — Довбик.
Тренер: Сергей Ребров.
Сборная Азербайджана: Магомедалиев — А. Хусейнов, Кривоцюк, Мастафазаде, Бадалов, Джафаргулиев — Т.Байрамов, Хайбулаев, Махмудов (капитан), Нуриев — Ахундзаде.
Тренер: Айхан Аббасов.
Перед стартом матча "сине-желтые" занимали второе место в турнирной таблице. Однако первый поединок с Азербайджаном подопечные Сергея Реброва сыграли со счетом 1:1.
