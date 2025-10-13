Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Стартовый состав сборной Украины на матч с Азербайджаном — детали

Стартовый состав сборной Украины на матч с Азербайджаном — детали

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 20:18
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч ЧМ-2026
Тренер Сергей Ребров во время пресс-конференции. Фото: FRANCK FIFE/AFP via Getty Images

В рамках отбора на Кубок Мира-2026 сборная Украины встретится в Польше с Азербайджаном. "Сине-желтые" после яркой победы над Азербайджаном снова претендуют на выход на Мундиаль. 

Тренеры обеих команд назвали стартовые составы на это противостояние, сообщает официальный сайт УЕФА. 

Реклама
Читайте также:

По сравнению с недавней игрой против Исландии (5:3) в заявке сборной Украины произошло несколько замен. Травмированный Георгий Судаков уехал из национальной команды, зато Егор Ярмолюк успел восстановиться. 

Илья Забарный
Илья Забарный на тренировке. Фото: instagram.com/uafukraine/

Составы на матч Украина — Азербайджан

Сборная Украины: Трубин — Конопля, Забарный, Матвиенко (капитан), Миколенко — Ярмолюк — Малиновский, Очеретько — Гуцуляк, Волошин — Довбик. 

Тренер: Сергей Ребров. 

Сборная Азербайджана: Магомедалиев — А. Хусейнов, Кривоцюк, Мастафазаде, Бадалов, Джафаргулиев — Т.Байрамов, Хайбулаев, Махмудов (капитан), Нуриев — Ахундзаде. 

Тренер: Айхан Аббасов. 

Перед стартом матча "сине-желтые" занимали второе место в турнирной таблице. Однако первый поединок с Азербайджаном подопечные Сергея Реброва сыграли со счетом 1:1. 

Напомним, бывший наставник сборной Украины Мирон Маркевич вышел на поле, чтобы продемонстрировать нынешнему поколению футболистов интеллектуальный футбол.

Тем временем польский помощник Александра Шовковского в "Динамо" объяснил причину переезда в Украину. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Сергей Ребров ЧМ-2026 по футболу
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации