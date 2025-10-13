Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч ЧМ-2026

Тренер Сергей Ребров во время пресс-конференции. Фото: FRANCK FIFE/AFP via Getty Images

В рамках отбора на Кубок Мира-2026 сборная Украины встретится в Польше с Азербайджаном. "Сине-желтые" после яркой победы над Азербайджаном снова претендуют на выход на Мундиаль.

Тренеры обеих команд назвали стартовые составы на это противостояние, сообщает официальный сайт УЕФА.

По сравнению с недавней игрой против Исландии (5:3) в заявке сборной Украины произошло несколько замен. Травмированный Георгий Судаков уехал из национальной команды, зато Егор Ярмолюк успел восстановиться.

Илья Забарный на тренировке. Фото: instagram.com/uafukraine/

Составы на матч Украина — Азербайджан

Сборная Украины: Трубин — Конопля, Забарный, Матвиенко (капитан), Миколенко — Ярмолюк — Малиновский, Очеретько — Гуцуляк, Волошин — Довбик.

Тренер: Сергей Ребров.

Сборная Азербайджана: Магомедалиев — А. Хусейнов, Кривоцюк, Мастафазаде, Бадалов, Джафаргулиев — Т.Байрамов, Хайбулаев, Махмудов (капитан), Нуриев — Ахундзаде.

Тренер: Айхан Аббасов.

Перед стартом матча "сине-желтые" занимали второе место в турнирной таблице. Однако первый поединок с Азербайджаном подопечные Сергея Реброва сыграли со счетом 1:1.

