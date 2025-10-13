Известна реальная причина победы Украины над Исландией
Сборная Украины уверенно обыграла Исландию в Рейкьявике и вернула себе шансы на выход в финальную часть чемпионата мира 2026 года. Эта победа стала первой для команды Сергея Реброва в нынешнем отборочном цикле и позволила сократить отставание от лидеров группы.
После матча аналитики и болельщики активно обсуждают не только качество игры, но и скрытые детали, которые могли повлиять на результат, сообщил журналист Игорь Бурбас.
В частности, внимание привлек неожиданный факт, связанный с отсутствием одного из членов тренерского штаба. По информации источников, во время поездки в Исландию в составе делегации сборной не было аналитика Глеба Платова, который отвечает за подготовку тактических данных и статистических разборов соперников. Ассистент Сергея Реброва остался на базе в Польше из-за болезни и не присутствовал на стадионе во время матча.
Интересно, что именно в его отсутствие сборная Украины впервые сумела добиться победы в отборе. В социальных сетях этот факт уже вызвал волну иронии и споров, хотя официальных комментариев от штаба по этому поводу пока нет.
Настоящая причина победы сборной Украины
Платов остается частью тренерского штаба и продолжает работу дистанционно. Однако совпадение между его отсутствием и результатом команды стало поводом для шуток в украинском футбольном сообществе. При этом специалисты отмечают, что в Рейкьявике сборная сыграла дисциплинированно, с четкой структурой и максимальной концентрацией, что и стало ключом к успеху.
Глеб Платов — украинский футбольный аналитик и ассистент главного тренера сборной Сергея Реброва. В его обязанности входит детальный анализ матчей соперников, сбор статистических данных и подготовка тактических отчетов для штаба национальной команды. До работы в сборной Платов сотрудничал с несколькими клубами УПЛ и считался одним из наиболее прогрессивных специалистов в сфере футбольной аналитики в Украине.
