Илья Забарный и Руслан Малиновский. Фото: instagram.com/uafukraine/

Сборная Украины уверенно обыграла Исландию в Рейкьявике и вернула себе шансы на выход в финальную часть чемпионата мира 2026 года. Эта победа стала первой для команды Сергея Реброва в нынешнем отборочном цикле и позволила сократить отставание от лидеров группы.

После матча аналитики и болельщики активно обсуждают не только качество игры, но и скрытые детали, которые могли повлиять на результат, сообщил журналист Игорь Бурбас.

В частности, внимание привлек неожиданный факт, связанный с отсутствием одного из членов тренерского штаба. По информации источников, во время поездки в Исландию в составе делегации сборной не было аналитика Глеба Платова, который отвечает за подготовку тактических данных и статистических разборов соперников. Ассистент Сергея Реброва остался на базе в Польше из-за болезни и не присутствовал на стадионе во время матча.

Глеб Платов во время матча. Фото: Instagram

Интересно, что именно в его отсутствие сборная Украины впервые сумела добиться победы в отборе. В социальных сетях этот факт уже вызвал волну иронии и споров, хотя официальных комментариев от штаба по этому поводу пока нет.

Настоящая причина победы сборной Украины

Платов остается частью тренерского штаба и продолжает работу дистанционно. Однако совпадение между его отсутствием и результатом команды стало поводом для шуток в украинском футбольном сообществе. При этом специалисты отмечают, что в Рейкьявике сборная сыграла дисциплинированно, с четкой структурой и максимальной концентрацией, что и стало ключом к успеху.

Глеб Платов — украинский футбольный аналитик и ассистент главного тренера сборной Сергея Реброва. В его обязанности входит детальный анализ матчей соперников, сбор статистических данных и подготовка тактических отчетов для штаба национальной команды. До работы в сборной Платов сотрудничал с несколькими клубами УПЛ и считался одним из наиболее прогрессивных специалистов в сфере футбольной аналитики в Украине.

