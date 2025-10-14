Малиновский оценил шансы сборной Украины выйти на ЧМ-2026

Руслан Малиновский уходит от соперников. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский подвел итоги матча против Азербайджана (2:1), в котором стал автором победного гола и результативной передачи. Возвращение в национальную команду после года перерыва он назвал эмоциональным и важным.

Именно Малиновский был признан лучшим игроком матча по версии болельщиков, сообщает UA-Футбол.

Руслан Малиновский отметил, что его команда почувствовала давление после победы над Исландией, ведь нужно было подтвердить результат. Украина доминировала в первом тайме, но не реализованные моменты добавили нервозности. Полузащитник "Дженоа" подчеркнул, что в таких матчах многое решают эпизоды.

Кого похвалил Малиновский

Футболист отметил, что отсутствие нескольких лидеров атаки заставило команду перестроиться. Однако молодые игроки справились, и сплоченность коллектива помогла дожать соперника. Особую похвалу он адресовал Алексею Гуцуляку, отметив его прогресс и самоотдачу.

Соперники не могли справиться с Малиновским без нарушения правил. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Также Малиновский напомнил, что групповая стадия еще далека от завершения. Он заявил, что важно сохранять концентрацию и быть готовыми к поединкам против Франции и Исландии, ведь именно они определят шансы Украины на выход на чемпионат мира.

"Очень рад забить и помочь команде. У нас отличная атмосфера, ребята поддерживают друг друга, несмотря на травмы лидеров. Азербайджан играл компактно, и было непросто найти свободное пространство. Но мы показали характер и заслуженно победили. Главное, это сохранить этот настрой до конца отбора, ведь все самое важное еще впереди", — заявил Руслан Малиновский.

Сборная Украины сыграет следующий матч отбора на ЧМ-2026 с Францией на выезде 13 ноября.

Напомним, Сергей Ребров откровенно оценил игру своих подопечных в поединке с Азербайджаном.

До этого журналист Игорь Бурбас назвал ключевой фактор, который принес успех сборной Украины в октябре.