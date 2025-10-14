Ребров объяснил, почему победа над Азербайджаном далась с трудом

Тренер Сергей Ребров во время игры. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Сборная Украины одержала непростую победу над Азербайджаном (2:1) в отборе к чемпионату мира-2026. Для команды Сергея Реброва это был матч на характер, где важна была не только техника, но и внутренний стержень.

Тренер признал: после триумфа в Исландии игроки чувствовали ответственность, а давление результата лишь усиливало нервозность, сообщает пресс-служба УАФ.

Пять травмированных нападающих ограничили выбор, поэтому Украина играла на износ, компенсируя кадровые потери самоотдачей. По словам Сергея Реброва, особенно тяжелым был второй тайм.

Игроки сборной Украины празднуют гол. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Как сборной Украины удалось победить

Азербайджан грамотно перекрыл зоны и заставлял украинцев искать нестандартные решения. Но исход противостояния решило не только мастерство отдельных игроков, но и общая "заряженность" "сине-желтых", которые не сбавляли темп до финального свистка в ожидании победы.

"Это была очень напряженная игра. Мы понимали, насколько важны эти три очка, особенно после победы в Исландии. Азербайджан оборонялся компактно, и нам приходилось искать моменты буквально из ничего. Я благодарен ребятам за стойкость и самоотдачу. Готовимся к следующим матчам и не забываем, что Украина всегда борется до конца", — подчеркнул Сергей Ребров.

Свои следующие поединки "сине-желтые" сыграют через месяц. Сначала они встретятся с Францией на выезде, затем примут в Польше Исландию.

