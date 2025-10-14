Відео
Головна Спорт Ребров розповів, що його тривожить після гри з Азербайджаном

Ребров розповів, що його тривожить після гри з Азербайджаном

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 09:23
Ребров пояснив, чому перемога над Азербайджаном далася важко
Тренер Сергій Ребров під час гри. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Збірна України здобула непросту перемогу над Азербайджаном (2:1) у відборі до чемпіонату світу-2026. Для команди Сергія Реброва це був матч на характер, де важлива була не тільки техніка, а й внутрішній стрижень.

Тренер визнав: після тріумфу в Ісландії гравці відчували відповідальність, а тиск результату лише посилював нервозність, повідомляє пресслужба УАФ.

Читайте також:

П'ять травмованих нападників обмежили вибір, тому Україна грала на знос, компенсуючи кадрові втрати самовіддачею. За словами Сергія Реброва, особливо важким був другий тайм.

Руслан Малиновский
Гравці збірної України святкують гол. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Як збірній України вдалося перемогти

Азербайджан грамотно перекрив зони та змушував українців шукати нестандартні рішення. Але результат протистояння вирішила не тільки майстерність окремих гравців, а й загальна "зарядженість" "синьо-жовтих", які не зменшували темп до фінального свистка в очікуванні перемоги.

"Це була дуже напружена гра. Ми розуміли, наскільки важливі ці три очки, особливо після перемоги в Ісландії. Азербайджан оборонявся компактно, і нам доводилося шукати моменти буквально з нічого. Я вдячний хлопцям за стійкість і самовіддачу. Готуємося до наступних матчів і не забуваємо, що Україна завжди бореться до кінця", — наголосив Сергій Ребров.

Свої наступні поєдинки "синьо-жовті" зіграють за місяць. Спочатку вони зустрінуться з Францією на виїзді, потім приймуть у Польщі Ісландію.

Нагадаємо, раніше стала відома реальна причина успішної гри збірної України в жовтневих матчах відбору на ЧС-2026.

Відома українська тенісистка об'єдналася з росіянкою, їхня пара стала переможцем турніру в Едмонтоні.

спорт Азербайджан футбол Збірна України з футболу Сергій Ребров ЧС-2026 з футболу
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
