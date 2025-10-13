Маліновський видав один із найкращих матчів за збірну України

Руслан Маліновський та Ілля Забарний. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Підопічні Сергія Реброва провели другий за кілька днів відбірковий матч на ЧС-2026. Після нещодавньої перемоги над Ісландією (5:3) на виїзді "синьо-жовті" приймали в Польщі Азербайджан.

Поєдинок пройшов на високих швидкостях, українці домінували на полі, повідомляє портал Новини.LIVE.

Сергій Ребров випустив в основному складі Єгора Ярмолюка, який встиг відновитися від травми та замінив Івана Калюжного. Номінальні господарі поля взяли м'яч під контроль з першої ж хвилини поєдинку, але могли пропустити у свої ворота в дебюті зустрічі.

Україна — Азербайджан — 2:1 (1:1)

Голи: Гуцуляк, 30: Маліновський, 63 — Ахундзаде, 45+3

Збірна України: Трубін — Конопля (Михайличенко, 46), Забарний, Матвієнко (капітан), Миколенко — Ярмолюк (Калюжний, 81) — Маліновський (Шапаренко, 71), Очеретько (Бондаренко, 71) — Гуцуляк (Бондар, 85), Волошин — Довбик.

Тренер: Сергій Ребров.

Збірна Азербайджану: Магомедалієв — А. Хусейнов (Алієв, 81), Кривоцюк, Мастафазаде, Бадалов, Джафаргулієв — Т.Байрамов (Ахмедзаде, 82), Хайбулаєв (Хачаєв, 90), Махмудов (капітан), Нурієв (Гурбанли, 61) — Ахундзаде (Емрелі, 81).

Тренер: Айхан Аббасов.

Вже на 4 хвилині матчу Ахундзаде вийшов на ударну позицію, але Трубін завадив форварду забити гол, а Матвієнко вибив м'яч, який котився у порожні ворота. Україна відповіла на це цілою серією своїх моментів.

На 7 хвилині поєдинку Конопля справа вирізав передачу в центр чужого штрафного майданчика, де Маліновський у падінні дотягнувся до м'яча, але голкіпер суперника зреагував на удар. Треба виділити й прекрасний дальній удар у виконанні самого Юхима, який влучив у поперечину чужих воріт.

Артем Довбик в оточенні суперників. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Однак українцям все ж вдалося забити. Під кінець пів години гри Маліновський сильно подав зі штрафного точно в голову Гуцуляку, від якої м'яч влетів у сітку, 1:0! Активний Маліновський та Довбик могли зміцнити перевагу українців, але замість цього наприкінці тайму "синьо-жовті" пропустили контратаку, яку Ахундзаде завершив точним ударом, випередивши двох захисників, 1:1.

Після перерви гості "сіли" щільно в обороні, хоча Байрамов міг вивести свою команду вперед на початку тайму. Біля протилежних воріт змарнував момент Волошин, а активний Маліновський не зумів переграти голкіпера.

І на 63-й хвилині настирливість збірної України принесла плоди. Волошин перевів м'яч зліва на правий край чужого штрафного. Гуцуляк у дотик перевів на Маліновського, який випередив захисника та забив важливий м'яч, 2:1!

Наприкінці матчу Довбик асистував Волошину, який забив третій гол збірної України. Однак після перегляду епізоду за допомогою системи VAR рефері скасував м'яч гравця "Динамо".

Команді Реброва вистачило двох голів для перемоги. Жовтень збірна України провела дуже успішно, але доля путівки на Кубок Світу вирішиться через місяць. Вже 13 листопада "синьо-жовті" зіграють із Францією на виїзді, а три дні по тому приймуть Ісландію.

