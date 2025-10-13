Малиновский выдал один из лучших матчей за сборную Украины

Руслан Малиновский и Илья Забарный. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Подопечные Сергея Реброва провели второй за несколько дней отборочный матч на ЧМ-2026. После недавней победы над Исландией (5:3) на выезде "сине-желтые" приняли в Польше Азербайджан.

Поединок прошел на высоких скоростях, украинцы доминировали на поле, сообщает портал Новини.LIVE.

Сергей Ребров выпустил в основном составе Егора Ярмолюка, который успел восстановиться от травмы и заменил Ивана Калюжного. Номинальные хозяева поля взяли мяч под контроль с первой же минуты поединка, но могли пропустить в свои ворота в дебюте встречи.

Украина — Азербайджан — 2:1 (1:1)

Голы: Гуцуляк, 30: Малиновский, 63 — Ахундзаде, 45+3

Сборная Украины: Трубин — Конопля (Михайличенко, 46), Забарный, Матвиенко (капитан), Миколенко — Ярмолюк (Калюжный, 81) — Малиновский (Шапаренко, 71), Очеретько (Бондаренко, 71) — Гуцуляк (Бондарь, 85), Волошин — Довбик.

Тренер: Сергей Ребров.

Сборная Азербайджана: Магомедалиев — А. Хусейнов (Алиев, 81), Кривоцюк, Мастафазаде, Бадалов, Джафаргулиев — Т.Байрамов (Ахмедзаде, 82), Хайбулаев (Хачаев, 90), Махмудов (капитан), Нуриев (Гурбанлы, 61) — Ахундзаде (Эмрели, 81).

Тренер: Айхан Аббасов.

Уже на 4 минуте матча Ахундзаде вышел на ударную позицию, но Трубин помешал форварду забить гол, а Матвиенко выбил мяч, который котился в пустые ворота. Украина ответила на это целой серией своих моментов.

На 7 минуте поединка Конопля справа вырезал передачу в центр чужой штрафной, где Малиновский в падении дотянулся до мяча, но голкипер соперника среагировал на удар. Надо выделить и прекрасный дальний удар в исполнении самого Ефима, который попал в перекладину чужих ворот.

Артем Довбик в окружении соперников. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Однако украинцам все же удалось забить. На исходе получаса игры Малиновский сильно подал со штрафного точно в голову Гуцуляку, от которой мяч влетел в сетку, 1:0! Активный Малиновский и Довбик могли упрочить преимущество украинцев, но вместо этого в конце тайма "сине-желтые" пропустили контратаку, которую Ахундзаде завершил точным ударом, опередив двух защитников, 1:1.

После перерыва гости "сели" плотно в обороне, хотя Байрамов мог вывести свою команду вперед в начале тайма. У противоположных ворот упустил момент Волошин, а активный Малиновский не сумел переиграть голкипера.

И на 63-й минуте настырность сборной Украины принесла плоды. Волошин перевел мяч слева на правый край чужой штрафной. Гуцуляк в касание перевел на Малиновского, который опередил защитника и забил важный мяч, 2:1!

В конце матча Довбик ассистировал Волошину, который забил третий гол сборной Украины. Однако после просмотра эпизода с помощью системы VAR рефери отменил мяч игрока "Динамо".

Команде Реброва хватило двух голов для победы. Октябрь сборная Украины провела очень успешно, но судьба путевки на Кубок Мира решится через месяц. Уже 13 ноября "сине-желтые" сыграют с Францией на выезде, а три дня спустя примут Исландию.

