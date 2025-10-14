Зидан дал характеристику Ламину Ямалю из Барселоны

Зинедин Зидан общается с болельщиками. Фото: instagram.com/zidane/

Легендарный Зинедин Зидан высоко оценил игру вундеркинда "Барселоны" Ламина Ямаля, назвав его одним из самых впечатляющих молодых футболистов современности.

Легендарный француз рассказал, что юный испанец поражает его не только техникой, но и внутренним спокойствием на поле, сообщает BeIN Sports.

По словам Зинедина Зидана, в футболе редко появляются игроки, которые способны одной передачей или движением изменить ход матча. Ямал, по его мнению, именно из таких: он действует с уверенностью, будто играет не в 18, а в 28 лет.

Особенно Зидан выделил поединок против "Интера" на "Сан-Сиро", который состоялся в прошлом сезоне. Тогда молодой каталонец фактически в одиночку создал все опасные моменты своей команды и заставил о себе говорить всю Европу.

Ламин Ямаль перед матчем. Фото: Reuters/Albert Gea

Зидан не сдержал восхищения

Француз подчеркнул, что в Ламине есть нечто большее, чем просто талант. По его словам, молодой футболист играет с душой и зрелостью, которых не хватает даже многим звездам мирового уровня. Зидан отметил, что такие игроки появляются раз в десятилетие и меняют представление о том, каким может быть футбол.

"Если есть игрок, который меня восхищает, когда касается мяча, это Ламин Ямал. Он был тем, кто сделал все на поле против "Интера" на "Сан-Сиро" в прошлом сезоне. И он сделал это в одиночку. Это невероятно — видеть, как кто-то в таком возрасте контролирует игру с такой легкостью", — заявил Зидан.

