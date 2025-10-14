Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Зидан назвал молодого игрока, которым восхищается

Зидан назвал молодого игрока, которым восхищается

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 11:31
Зидан дал характеристику Ламину Ямалю из Барселоны
Зинедин Зидан общается с болельщиками. Фото: instagram.com/zidane/

Легендарный Зинедин Зидан высоко оценил игру вундеркинда "Барселоны" Ламина Ямаля, назвав его одним из самых впечатляющих молодых футболистов современности.

Легендарный француз рассказал, что юный испанец поражает его не только техникой, но и внутренним спокойствием на поле, сообщает BeIN Sports.

Реклама
Читайте также:

По словам Зинедина Зидана, в футболе редко появляются игроки, которые способны одной передачей или движением изменить ход матча. Ямал, по его мнению, именно из таких: он действует с уверенностью, будто играет не в 18, а в 28 лет. 

Особенно Зидан выделил поединок против "Интера" на "Сан-Сиро", который состоялся в прошлом сезоне. Тогда молодой каталонец фактически в одиночку создал все опасные моменты своей команды и заставил о себе говорить всю Европу. 

Ламин Ямаль
Ламин Ямаль перед матчем. Фото: Reuters/Albert Gea

Зидан не сдержал восхищения 

Француз подчеркнул, что в Ламине есть нечто большее, чем просто талант. По его словам, молодой футболист играет с душой и зрелостью, которых не хватает даже многим звездам мирового уровня. Зидан отметил, что такие игроки появляются раз в десятилетие и меняют представление о том, каким может быть футбол.

"Если есть игрок, который меня восхищает, когда касается мяча, это Ламин Ямал. Он был тем, кто сделал все на поле против "Интера" на "Сан-Сиро" в прошлом сезоне. И он сделал это в одиночку. Это невероятно — видеть, как кто-то в таком возрасте контролирует игру с такой легкостью", — заявил Зидан. 

Напомним, лидер сборной Украины Руслан Малиновский откровенно рассказал о причинах победы над Азербайджаном. 

Глава украинского футбола Андрей Шевченко обратился к игрокам команды Сергея Реброва. 

спорт футбол Барселона Зинедин Зидан Ламин Ямал
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации