Шевченко поделился впечатлением от игры сборной Украины Реброва

Андрей Шевченко перед матчем. Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко отреагировал на победу национальной сборной над Азербайджаном (2:1) в четвертом туре квалификации чемпионата мира-2026.

Этот результат укрепил позиции команды в группе и стал важным шагом к заветной цели, которой является выход на Мундиаль, сообщает портал Новини.LIVE.

Андрей Шевченко отметил, что Украина провела зрелый матч, проявив характер в сложный момент. По его словам, команда смогла справиться с давлением и взять три очка в игре, где многое решали эмоции и выдержка. Он подчеркнул, что эти победы создают не просто результат, а веру, которая заразительна для всей страны.

Матвиенко поздравляет Малиновского и Гуцуляка. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Поддержка Шевченко для сборной

Президент УАФ традиционно посещает матчи "сине-желтых": он был на трибунах и в поединках против Исландии, и во встрече с Азербайджаном, реагируя на каждый гол с искренней радостью. Для Шевченко, который сам долгие годы был символом украинского футбола, нынешняя команда стала продолжением его собственных амбиций.

"Еще одна победа! Поздравляю, команда!" — написал Андрей Шевченко на своей странице в Instagram.

В отборочной группе Украина занимает второе место, уступая Франции три очка. Впереди — решающие матчи: 13 ноября против французов в Париже и 16 ноября с Исландией в Варшаве. Победа хотя бы в одном из них почти гарантирует сборной участие в плей-офф за выход на чемпионат мира.

