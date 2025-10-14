Шевченко поділився враженням від гри збірної України Реброва

Андрій Шевченко перед матчем. Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко відреагував на перемогу національної збірної над Азербайджаном (2:1) у четвертому турі кваліфікації чемпіонату світу-2026.

Цей результат зміцнив позиції команди в групі та став важливим кроком до заповітної мети, якою є вихід на Мундіаль, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Андрій Шевченко зазначив, що Україна провела зрілий матч, проявивши характер у складний момент. За його словами, команда змогла впоратися з тиском і взяти три очки в грі, де багато що вирішували емоції та витримка. Він підкреслив, що ці перемоги створюють не просто результат, а віру, яка заразлива для всієї країни.

Матвієнко вітає Маліновського та Гуцуляка. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Підтримка Шевченка для збірної

Президент УАФ традиційно відвідує матчі "синьо-жовтих": він був на трибунах і в поєдинках проти Ісландії, і в зустрічі з Азербайджаном, реагуючи на кожен гол зі щирою радістю. Для Шевченка, який сам довгі роки був символом українського футболу, нинішня команда стала продовженням його власних амбіцій.

"Ще одна перемога! Вітаю, команда!" — написав Андрій Шевченко на своїй сторінці в Instagram.

У відбірковій групі Україна посідає друге місце, поступаючись Франції трьома очками. Попереду — вирішальні матчі: 13 листопада проти французів у Парижі та 16 листопада з Ісландією у Варшаві. Перемога хоча б в одному з них майже гарантує збірній участь у плей-офф за вихід на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Руслан Маліновський назвав гравця, якого вважає найкращим у складі збірної України.

Відомий журналіст оцінив гру "синьо-жовтих" та назвав головну причину останніх перемог команди.