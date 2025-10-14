Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Як Шевченко відреагував на перемогу збірної України

Як Шевченко відреагував на перемогу збірної України

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 10:10
Шевченко поділився враженням від гри збірної України Реброва
Андрій Шевченко перед матчем. Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко відреагував на перемогу національної збірної над Азербайджаном (2:1) у четвертому турі кваліфікації чемпіонату світу-2026.

Цей результат зміцнив позиції команди в групі та став важливим кроком до заповітної мети, якою є вихід на Мундіаль, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Андрій Шевченко зазначив, що Україна провела зрілий матч, проявивши характер у складний момент. За його словами, команда змогла впоратися з тиском і взяти три очки в грі, де багато що вирішували емоції та витримка. Він підкреслив, що ці перемоги створюють не просто результат, а віру, яка заразлива для всієї країни.

Руслан Малиновский
Матвієнко вітає Маліновського та Гуцуляка. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Підтримка Шевченка для збірної

Президент УАФ традиційно відвідує матчі "синьо-жовтих": він був на трибунах і в поєдинках проти Ісландії, і в зустрічі з Азербайджаном, реагуючи на кожен гол зі щирою радістю. Для Шевченка, який сам довгі роки був символом українського футболу, нинішня команда стала продовженням його власних амбіцій.

"Ще одна перемога! Вітаю, команда!" — написав Андрій Шевченко на своїй сторінці в Instagram.

У відбірковій групі Україна посідає друге місце, поступаючись Франції трьома очками. Попереду — вирішальні матчі: 13 листопада проти французів у Парижі та 16 листопада з Ісландією у Варшаві. Перемога хоча б в одному з них майже гарантує збірній участь у плей-офф за вихід на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Руслан Маліновський назвав гравця, якого вважає найкращим у складі збірної України.

Відомий журналіст оцінив гру "синьо-жовтих" та назвав головну причину останніх перемог команди.

спорт футбол Збірна України з футболу Андрій Шевченко ЧС-2026 з футболу
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації