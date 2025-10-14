Сабо назвав гравця, якого Ребров має взяти до збірної України

Руслан Маліновський та Олексій Гуцуляк. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Колишній тренер та гравець київського "Динамо" Йожеф Сабо поділився думкою про склад збірної України на жовтневі матчі відбору до чемпіонату світу-2026.

За його словами, один із лідерів столичного клубу несправедливо залишився без виклику, повідомляє "Спорт-Експрес Україна".

Йожеф Сабо зазначив, що на тлі нестабільних виступів низки гравців саме Олександр Караваєв демонструє високий рівень. Футболіст упевнено проводить нинішній сезон, поєднуючи досвід із лідерськими якостями, які, на думку експерта, зараз особливо потрібні національній команді.

Олександр Караваєв у "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Колишній наставник підкреслив, що Караваєв зберігає мотивацію та фізичну готовність, а його універсальність робить його цінним для будь-якої схеми гри. Він нагадав, що захисник здатний грати як на фланзі, так і в півзахисті, і завжди виконує великий обсяг роботи.

Сабо звернувся до Реброва

Експерт висловив здивування, чому головний тренер не включив гравця до заявки на жовтневі матчі. Сабо вважає, що Караваєв заслужив місце хоча б у розширеному списку, адже його внесок у результати "Динамо" очевидний.

"Чому Ребров не викликав, питання до нього. Вважаю, що хтось, а Олександр Караваєв зараз справді один із найкращих у складі "Динамо" і на виклик до збірної заслужив. Він стабільно грає, допомагає партнерам та демонструє хороший рівень. Такий футболіст може посилити будь-яку команду, зокрема й збірну", — заявив Йожеф Сабо.

