Головна Спорт Леоненко назвав слабку ланку в збірній України

Леоненко назвав слабку ланку в збірній України

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 13:01
Леоненко розкритикував двох гравців збірної України
Гравці збірної України перед матчем. Фото: instagram.com/konoplya_efim26/

Колишній нападник київського "Динамо" Віктор Леоненко підбив підсумки матчу Україна — Азербайджан (2:1) у відборі до чемпіонату світу-2026. За словами експерта, результат можна занести команді в актив, однак щодо гри залишилися питання.

Леоненко зазначив, що збірна діяла з перевагою, але не мала впевненого вигляду в обороні, повідомляє "Спорт-Експрес Україна".

Віктор Леоненко окремо наголосив, що в таких матчах важливо не лише перемагати, а й демонструвати стабільність, якої зараз команді Сергія Реброва бракує.

Ефим Конопля
Юхим Конопля на тренуванні. Фото: instagram.com/konoplya_efim26/

Особливу увагу ексфутболіст приділив індивідуальним помилкам. На його думку, деякі гравці збірної поступаються в концентрації та прийнятті рішень, що робить оборону вразливою.

Леоненко висловився про лідерів команди

Експерт підкреслив, що навіть у переможних матчах потрібно вказувати на слабкі сторони, щоб команда росла. Він висловив здивування тим, що головний тренер продовжує довіряти гравцям, які регулярно припускаються тактичних помилок, і назвав тих, хто, на його думку, не відповідає рівню збірної.

"Нижче свого рівня завжди грає Конопля, навіть коли забиває. Скажу в сотий раз: він абсолютно не вміє оборонятися. Дивно, чому цього не бачить Ребров. Останнім часом не подобається і Матвієнко. Капітан виглядає слабко, можливо, трохи спіймав зірку", — вважає Віктор Леоненко.

Нагадаємо, відомий колишній футболіст та тренер Зінедін Зідан дав характеристику лідеру "Барселони" Ламіну Ямалю.

Ексхавбек київського "Динамо" Олександр Алієв приписав собі одну з традицій збірної України.

