Алієв приписав собі заслуги в успіху Маліновського

Олександр Алієв під час тренування. Кадр із відео

Колишній півзахисник київського "Динамо" та збірної України Олександр Алієв поділився враженнями від перемоги над Азербайджаном (2:1) у кваліфікації чемпіонату світу-2026. Він зазначив, що гра вийшла напруженою, але команда зуміла зберегти потрібний результат.

Українці повинні були знімати всі питання про переможця ще в першому таймі, але підвела реалізація, заявив Алієв в інтерв'ю порталу Meta.

Підопічні Сергія Реброва проявили характер та втримали перевагу, попри нервову кінцівку та тиск суперника. Олександр Алієв підкреслив, що збірна провела два успішних матчі поспіль та залишається в боротьбі за вихід на чемпіонат світу. При цьому він відзначив повернення Руслана Маліновського, назвавши його найкращим гравцем двох останніх зустрічей: проти Ісландії та Азербайджану.

"Я заклав традиції сильних ударів у збірній України. З цим у Маліновського повний порядок", — заявив Алієв з посмішкою.

Гравці збірної України радіють перемозі. Фото: instagram.com/uafukraine/

Шанси України вийти на ЧС-2026

Алієв додав, що "синьо-жовтим" до снаги боротися не тільки за друге місце в групі, а й за перше. Він нагадав, що Франція не виглядає непереможною - нічия з Ісландією показала, що фаворит теж уразливий. На думку експівзахисника, ключовим стане листопадовий поєдинок проти французів.

"Збірна України під завісу зустрічі хотіла втримати перевагу. Хоча команда і контратакувати не забувала. Але це вже не важливо, головне, що в нас у скарбничці три очки. І ми продовжуємо перебувати серед претендентів путівки на чемпіонат світу", — розповів Алієв.

