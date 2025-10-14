Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Алієв оцінив гру збірної України та назвав найкращого футболіста

Алієв оцінив гру збірної України та назвав найкращого футболіста

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 11:01
Алієв приписав собі заслуги в успіху Маліновського
Олександр Алієв під час тренування. Кадр із відео

Колишній півзахисник київського "Динамо" та збірної України Олександр Алієв поділився враженнями від перемоги над Азербайджаном (2:1) у кваліфікації чемпіонату світу-2026. Він зазначив, що гра вийшла напруженою, але команда зуміла зберегти потрібний результат.

Українці повинні були знімати всі питання про переможця ще в першому таймі, але підвела реалізація, заявив Алієв в інтерв'ю порталу Meta.

Реклама
Читайте також:

Підопічні Сергія Реброва проявили характер та втримали перевагу, попри нервову кінцівку та тиск суперника. Олександр Алієв підкреслив, що збірна провела два успішних матчі поспіль та залишається в боротьбі за вихід на чемпіонат світу. При цьому він відзначив повернення Руслана Маліновського, назвавши його найкращим гравцем двох останніх зустрічей: проти Ісландії та Азербайджану.

"Я заклав традиції сильних ударів у збірній України. З цим у Маліновського повний порядок", — заявив Алієв з посмішкою.

Артем Довбик
Гравці збірної України радіють перемозі. Фото: instagram.com/uafukraine/

Шанси України вийти на ЧС-2026

Алієв додав, що "синьо-жовтим" до снаги боротися не тільки за друге місце в групі, а й за перше. Він нагадав, що Франція не виглядає непереможною - нічия з Ісландією показала, що фаворит теж уразливий. На думку експівзахисника, ключовим стане листопадовий поєдинок проти французів.

"Збірна України під завісу зустрічі хотіла втримати перевагу. Хоча команда і контратакувати не забувала. Але це вже не важливо, головне, що в нас у скарбничці три очки. І ми продовжуємо перебувати серед претендентів путівки на чемпіонат світу", — розповів Алієв.

Нагадаємо, хавбек "Дженоа" Руслан Маліновський назвав причини перемоги збірної України над Азербайджаном.

Президент УАФ Андрій Шевченко звернувся до гравців команди Сергія Реброва після тріумфу у відбіркових матчах на ЧС-2026.

спорт футбол Збірна України з футболу ЧС-2026 з футболу Олександр Аліев
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації