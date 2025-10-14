Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Алиев оценил игру сборной Украины и назвал лучшего футболиста

Алиев оценил игру сборной Украины и назвал лучшего футболиста

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 11:01
Алиев приписал себе заслуги в успехе Малиновского
Александр Алиев во время тренировки. Кадр из видео

Бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев поделился впечатлениями от победы над Азербайджаном (2:1) в квалификации чемпионата мира-2026. Он отметил, что игра получилась напряженной, но команда сумела сохранить нужный результат.

Украинцы должны были снимать все вопросы о победителе еще в первом тайме, но подвела реализация, заявил Алиев в интервью порталу Meta.

Реклама
Читайте также:

Подопечные Сергея Реброва проявили характер и удержали преимущество, несмотря на нервную концовку и давление соперника. Александр Алиев подчеркнул, что сборная провела два успешных матча подряд и остается в борьбе за выход на чемпионат мира. При этом он отметил возвращение Руслана Малиновского, назвав его лучшим игроком двух последних встреч: против Исландии и Азербайджана.

"Я заложил традиции сильных ударов в сборной Украины. С этим у Малиновского полный порядок", — заявил Алиев с улыбкой. 

Артем Довбик
Игроки сборной Украины радуются победе. Фото: instagram.com/uafukraine/

Шансы Украины выйти на ЧМ-2026

Алиев добавил, что "сине-желтым" по силам бороться не только за второе место в группе, но и за первое. Он напомнил, что Франция не выглядит непобедимой — ничья с Исландией показала, что фаворит тоже уязвим. По мнению экс-полузащитника, ключевым станет ноябрьский поединок против французов.

"Сборная Украины под занавес встречи хотела удержать преимущество. Хотя команда и контратаковать не забывала. Но это уже не важно, главное, что у нас в копилке три очка. И мы продолжаем находиться среди соискателей путевки на чемпионат мира", — рассказал Алиев. 

Напомним, хавбек "Дженоа" Руслан Малиновский назвал причины победы сборной Украины над Азербайджаном. 

Президент УАФ Андрей Шевченко обратился к игрокам команды Сергея Реброва после триумфа в отборочных матчах на ЧМ-2026. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу Александр Алиев
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации