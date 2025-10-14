Алиев приписал себе заслуги в успехе Малиновского

Александр Алиев во время тренировки. Кадр из видео

Бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев поделился впечатлениями от победы над Азербайджаном (2:1) в квалификации чемпионата мира-2026. Он отметил, что игра получилась напряженной, но команда сумела сохранить нужный результат.

Украинцы должны были снимать все вопросы о победителе еще в первом тайме, но подвела реализация, заявил Алиев в интервью порталу Meta.

Подопечные Сергея Реброва проявили характер и удержали преимущество, несмотря на нервную концовку и давление соперника. Александр Алиев подчеркнул, что сборная провела два успешных матча подряд и остается в борьбе за выход на чемпионат мира. При этом он отметил возвращение Руслана Малиновского, назвав его лучшим игроком двух последних встреч: против Исландии и Азербайджана.

"Я заложил традиции сильных ударов в сборной Украины. С этим у Малиновского полный порядок", — заявил Алиев с улыбкой.

Игроки сборной Украины радуются победе. Фото: instagram.com/uafukraine/

Шансы Украины выйти на ЧМ-2026

Алиев добавил, что "сине-желтым" по силам бороться не только за второе место в группе, но и за первое. Он напомнил, что Франция не выглядит непобедимой — ничья с Исландией показала, что фаворит тоже уязвим. По мнению экс-полузащитника, ключевым станет ноябрьский поединок против французов.

"Сборная Украины под занавес встречи хотела удержать преимущество. Хотя команда и контратаковать не забывала. Но это уже не важно, главное, что у нас в копилке три очка. И мы продолжаем находиться среди соискателей путевки на чемпионат мира", — рассказал Алиев.

